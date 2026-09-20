Грузовой поезд сошёл с рельсов в Ростовской области

В Ростовской области произошёл сход нескольких вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



«20 сентября в 13:26 на перегоне Двойная — Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.



В результате инцидента произошло нарушение габаритов соседнего пути и последующее аварийное отключение контактной сети. Добавляется, что пострадавших нет, а к месту схода были отправлены восстановительные составы.



В результате произошедшего задерживаются четыре пассажирских поезда на срок до одного часа, добавили в СКЖД.