В Ростовской области произошёл сход нескольких вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
«20 сентября в 13:26 на перегоне Двойная — Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.
В результате инцидента произошло нарушение габаритов соседнего пути и последующее аварийное отключение контактной сети. Добавляется, что пострадавших нет, а к месту схода были отправлены восстановительные составы.
В результате произошедшего задерживаются четыре пассажирских поезда на срок до одного часа, добавили в СКЖД.
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Ростовской области
В Ростовской области произошёл сход нескольких вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.