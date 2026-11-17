О ситуации на месте падения самолета в Кемеровской области рассказал губернатор региона Илья Середюк.

Глава области выехал на место происшествия. По его словам, там работают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, медицины катастроф и надзорных правоохранительных органов.

«Сил достаточно, работаем», — сказал Середюк.

Он также уточнил, что самолет двигался через Кемеровскую область транзитом.

Перед этим губернатор сообщал , что авиационное происшествие произошло рядом с селом Ягуново, которое расположено неподалёку от кемеровского аэропорта.

Ранее стало известно, что в Сербии во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС. Воздушное судно рухнуло в 35 км к северо-западу от Белграда на сельскохозяйственное поле, при падении самолет полностью разрушился. Находящийся на его борту летчик погиб.