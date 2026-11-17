В Сибири потерпел крушение самолет, который следовал транзитом через регион из Новосибирска в Канск. По предварительным данным, воздушное судно запросило аварийную посадку, однако рухнуло в районе села Ягуново.

О крушении сообщил губернатор

Глава Кузбасса Илья Середюк проинформировал об авиационном происшествии, случившемся рядом с селом Ягуново. В своём сообщении в «Максе» губернатор указал, что воздушное судно потерпело крушение в окрестностях данного населённого пункта.

Он также отметил, что лично прибыл туда, где разворачиваются спасательные мероприятия. По его словам, на месте уже трудятся экстренные службы, а областные власти предоставляют всю требующуюся помощь.

Фото: кадр видео/ Губернатор Кузбасса Илья Середюк

«Выехал на место», — написал Середюк.

Ягуново расположено неподалёку от кемеровского аэропорта.

Самолет двигался транзитом через Кемеровскую область

Через некоторое время губернатор записал видеообращение с места происшествия.

«Нахожусь на месте происшествия вблизи города Кемерово в районе села Ягуново, где предположительно произошло крушение самолета, который двигался транзитом через нашу область», — заявил Середюк.

На месте работают службы МЧС, МВД, Росгвардия, надзорные правоохранительные органы, а также медицина катастроф, сообщил губернатор.

В связи с катастрофой начал работу штаб

Работа специалистов обеспечивается совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, а также главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов. Территория оцеплена.

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Для работы специалистов уже развернут штаб, заявил Середюк.

Упавший самолет оказался военным Ан-12

По предварительной информации рухнувшим в Кузбассе самолетом оказался военный Ан-12. По данным источников, на борту было 17 человек. При крушении весь экипаж погиб.

Сообщается, что самолет запросил аварийную посадку, пролетев около половины маршрута из Новосибирска в Канск.

Специалисты рассматривают несколько причин крушения

Причинами авиакатастрофы могли стать неисправность топливного насоса, утечка керосина в мотогондоле двигателя с последующим пожаром, а также неисправность гидравлической системы.

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Предварительно, борт загорелся еще в воздухе, после чего резко снизил высоту и взорвался при падении.

В ближайшее время комиссия по расследованию авиационных происшествий должна установить точную причину крушения.