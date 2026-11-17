В Сибири потерпел крушение самолет, который следовал транзитом через регион из Новосибирска в Канск. По предварительным данным, воздушное судно запросило аварийную посадку, однако рухнуло в районе села Ягуново.
О крушении сообщил губернатор
Глава Кузбасса Илья Середюк проинформировал об авиационном происшествии, случившемся рядом с селом Ягуново. В своём сообщении в «Максе» губернатор указал, что воздушное судно потерпело крушение в окрестностях данного населённого пункта.
Он также отметил, что лично прибыл туда, где разворачиваются спасательные мероприятия. По его словам, на месте уже трудятся экстренные службы, а областные власти предоставляют всю требующуюся помощь.
«Выехал на место», — написал Середюк.
Ягуново расположено неподалёку от кемеровского аэропорта.
Самолет двигался транзитом через Кемеровскую область
Через некоторое время губернатор записал видеообращение с места происшествия.
«Нахожусь на месте происшествия вблизи города Кемерово в районе села Ягуново, где предположительно произошло крушение самолета, который двигался транзитом через нашу область», — заявил Середюк.
На месте работают службы МЧС, МВД, Росгвардия, надзорные правоохранительные органы, а также медицина катастроф, сообщил губернатор.
В связи с катастрофой начал работу штаб
Работа специалистов обеспечивается совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, а также главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов. Территория оцеплена.
Для работы специалистов уже развернут штаб, заявил Середюк.
Упавший самолет оказался военным Ан-12
По предварительной информации рухнувшим в Кузбассе самолетом оказался военный Ан-12. По данным источников, на борту было 17 человек. При крушении весь экипаж погиб.
Сообщается, что самолет запросил аварийную посадку, пролетев около половины маршрута из Новосибирска в Канск.
Специалисты рассматривают несколько причин крушения
Причинами авиакатастрофы могли стать неисправность топливного насоса, утечка керосина в мотогондоле двигателя с последующим пожаром, а также неисправность гидравлической системы.
Предварительно, борт загорелся еще в воздухе, после чего резко снизил высоту и взорвался при падении.
В ближайшее время комиссия по расследованию авиационных происшествий должна установить точную причину крушения.