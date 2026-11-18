Краснодар в ночь на 18 ноября подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов украинских формирований, в городе объявили режим опасности БПЛА и сообщили, что отражают удар вражеских дронов.

Подробности — в материале Aif.ru.

В Краснодаре задействовали сигнал «Внимание всем»

Сигнал «Внимание всем» был задействован в Краснодаре в связи с атакой вражеских дронов, сообщили в мэрии. Также стало известно, что в городе отражается удар БПЛА.

«В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" — идёт отражение атаки БПЛА», — сказано в канале городской администрации на платформе «Макс».

Сообщение об этом было опубликовано в 04:39 мск. Мэрия попросила жителей и гостей краевого центра сохранять спокойствие и придерживаться правил предосторожности.

Власти опубликовали инструкцию о действиях во время режима опасности БПЛА

Администрация Краснодара напоминает, что в период угрозы беспилотников не следует покидать дома. В целях предосторожности необходимо оставаться в помещениях без окон. Также не рекомендуется пользоваться лифтами или выходить на лестничную площадку.

Тем, кто оказался на улице, требуется найти укрытие в цокольном этаже здания. Для этого также можно выбрать подземный переход или крытую стоянку. Опасно использовать в качестве укрытия автомобили и остановки общественного транспорта.

Кроме того, в мэрии обратили внимание на запрет на распространение фотографий и роликов с полётом БПЛА, упавшими обломками дронов и работой оперативных служб или средств противовоздушной обороны. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения вражеского беспилотника необходимо сообщать о таких случаях по телефону 112.

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Мэрия Краснодара призвала родителей оставить детей в безопасном месте

Администрация Краснодара попросила жителей города оставить своих детей в безопасном месте до того, как угроза опасности БПЛА не будет отменена.

«В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара рекомендуется оставить детей в безопасном месте до отмены сигнала опасности», — отметили в мэрии.

Власти уточнили, что детей готовы принять образовательные учреждения. При этом сведения об обстановке можно будет получать через классных руководителей и воспитателей. Помимо этого, детей можно оставить дома.

В аэропорту Краснодара были введены дополнительные ограничения на полёты

Росавиация проинформировала, что в целях безопасности авиасообщения в аэропорту Краснодара были задействованы дополнительные ограничения, связанные с отправкой и приёмом рейсов.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отметило ведомство в своём канале в «Максе».

Соответствующее уведомление было опубликовано в 04:35. В федеральной службе напомнили, что, согласно извещению NOTAM, воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск.

При этом в аэропорту уже вводились дополнительные ограничения на полёты вечером 17 ноября, которые были сняты спустя несколько часов. Такой же режим действовал в воздушной гавани Геленджика.