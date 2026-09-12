Атака на Таганрог и Пензу 12 сентября: пожары, сбитые БПЛА и ограничения

В ночь на 12 сентября боевики киевского режима атаковали российские регионы. В Таганроге после падения обломков БПЛА произошли возгорания на четырех коммерческих объектах. В Пензенской области вводили план «Ковер», действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Aif.ru собрал актуальную информацию о последствиях атак.

В Таганроге всю ночь отражали атаку беспилотников

О режиме беспилотной опасности жителей Таганрога предупредили вечером 11 сентября. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что силы ПВО отражают атаку.

«Внимание — работают сили ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Прошу не паниковать и сохранять спокойствие!» — написала Камбулова в мессенджере «Макс».

В течение ночи силы ПВО и мобильные группы продолжали отражать атаку.

В 6:29 12 сентября глава Таганрога сообщила об отмене режима беспилотной опасности.

«Отбой беспилотной опасности по Таганрогу. Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написала Камбулова.

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В Таганроге после атаки БПЛА произошли пожары на четырех объектах

После атаки Светлана Камбулова провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Заслушала доклады руководителей профильных служб о ликвидации последствий воздушной атаки. Главное, что пострадавших нет. Обращений по повреждению жилого фонда не поступило на данный момент», — сообщила она.

При падении обломков беспилотников зафиксировали возгорания на четырех коммерческих объектах. Кроме того, повреждены здания.

На местах продолжили работать спасатели, сотрудники полиции и специалисты МЧС.

Для оценки причиненного ущерба создали специальную комиссию. Глава Таганрога сообщила, что лично выезжает на пострадавшие объекты.

Камбулова также призвала жителей не приближаться к обломкам БПЛА и подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо сообщить об этом по номеру 112.

В Пензенской области из-за атаки ВСУ вводили план «Ковер»

Режим «Беспилотная опасность» в Пензенской области ввели вечером 11 сентября, примерно около полуночи.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что для безопасности жителей в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.

В 2:46 12 сентября в Пензенской области ввели план «Ковер». Из-за этого действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Утром, около 07:00, Мельниченко сообщил об отмене режима.

«На территории Пензенской области отменён план „Ковер“ и режим „Беспилотная опасность“. Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — заявил губернатор.

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Мельниченко рассказал о последствиях атаки БПЛА на Пензенскую область

По словам губернатора Пензенской области, силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы уничтожили беспилотник на территории Сосновоборского района.

«Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования», — сообщил Мельниченко.

Губернатор призвал жителей доверять только проверенной информации и поблагодарил военнослужащих, которые защищают мирных граждан.

ПВО за ночь уничтожила 230 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 230 украинских беспилотников над территорией России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа в период с 20:00 мск 11 сентября до 08:00 мск 12 сентября.

Беспилотники уничтожались над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Что делать при объявлении беспилотной опасности

При объявлении режима беспилотной опасности находящимся дома рекомендуется отойти от окон, по возможности перекрыть газ и воду и отключить электричество. Наиболее безопасно перейти в помещение без окон — ванную, туалет, коридор или кладовую.

При наличии подвала рекомендуется взять документы, телефон и необходимые вещи, предупредить соседей и помочь детям, пожилым и маломобильным людям спуститься в укрытие.

Если сигнал опасности застал на улице или в автомобиле, необходимо остановиться, покинуть транспорт и найти ближайшее подземное или полуподземное сооружение для укрытия.

При обнаружении беспилотника, его обломков или других подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или пытаться их перемещать. О находке следует сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Также не следует размещать в интернете фотографии, видео и другую информацию о работе средств ПВО и местах падения обломков беспилотников.