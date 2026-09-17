Врач Водовозов рассказал, чем лечиться при простуде без температуры

Если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ, но при этом отсутствует высокая температура, то главное — дать его организму восстановиться, рассказал в интервью «360» врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Лучшее лекарство при любой простуде — это постельный режим. Независимо от того, есть температура или нет, если мы плохо себя чувствуем, то лучше больше лежать», — сказал он.

Водовозов также рекомендовал пить достаточно жидкости — воду, морс или некрепкий чай. Он также предостерег от интенсивных физических нагрузок при болезни, так как некоторые поражают не только дыхательные пути, но и другие органы, в том числе сердечную мышцу.

Ранее кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина рассказала, что в начале осени чаще распространяются риновирусы, а ближе к зиме возрастает роль гриппа и других респираторных инфекций.