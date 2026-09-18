Врач Видаль оценил пользу ходьбы по дому босиком

Хождение босиком по дому является крайне полезной практикой, позволяющей стопе функционировать естественным образом. Об этом El Confidencial рассказал врач-подолог Ману Видаль, передает «Лента.ру».

Специалист подчеркивает, что такой подход активирует мышцы, значительно улучшает подвижность и делает походку человека более устойчивой. Эксперт убежден, что отказ от домашней обуви приносит фантастические результаты и является лучшим решением для здоровья ног. Среди дополнительных преимуществ подобной привычки доктор выделяет эффективное тонизирование конечностей, уменьшение воспалительных процессов и заметное улучшение потоотделения.

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