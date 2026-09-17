Врач Умнов объяснил, какие продукты вызывают сонливость после обеда

Обед из фастфуда и выпечки часто приводит к резкому упадку сил и сильной сонливости из-за опасных скачков уровня глюкозы в крови. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, простые углеводы вызывают стремительный выброс инсулина и последующее падение сахара, что провоцирует реактивную гипогликемию с эффектом тумана в голове и снижением концентрации.

Избежать выраженной усталости после приема пищи помогает сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, сложных углеводов и полезных жиров. Белок замедляет продвижение пищи в кишечник, клетчатка тормозит всасывание углеводов, а жиры поддерживают стабильный энергетический фон организма. Медик также развеял распространенный миф о том, что жирная еда якобы лишает мозг крови и оставляет его без необходимой энергии.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, от каких недугов страдал Лев Толстой.