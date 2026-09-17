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Гастроэнтеролог рассказала, от каких недугов страдал Лев Толстой

Commons.wikimedia.org
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Одним из главных хронических заболеваний Льва Толстого была желчнокаменная болезнь, с которой писатель прожил около 40 лет, рассказала KP.RU кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина.

Диагноз писателю поставили примерно в 39 лет. Первые два десятилетия болезнь практически не проявлялась, однако позднее появились приступы холецистита и желчные колики с сильной болью в верхней части живота, тошнотой, рвотой и повышением температуры.

Толстой подозревал у себя и другие тяжёлые заболевания, включая туберкулёз, эпилепсию, язву желудка и рак мозга, однако медицинские документы того времени этих диагнозов не подтверждают.

Сегодня при осложнённой желчнокаменной болезни одним из основных методов лечения является удаление желчного пузыря. При этом Ильчишина подчеркнула, что операция требуется не каждому пациенту, а в ряде случаев заболевание удаётся контролировать лекарствами.
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