Врач Тарасов объяснил, с чем может быть связано частое появление синяков

Регулярно появляющиеся, увеличивающиеся в размерах или возникающие без видимых причин синяки требуют обязательного обращения к врачу. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Он отметил, что гематомы образуются при повреждении мелких сосудов, а с возрастом риск их появления возрастает из-за естественного истончения кожи. Спровоцировать проблему также способны антикоагулянты, обезболивающие и кортикостероиды, однако самостоятельно отменять назначенные препараты категорически запрещено.

Беспричинные кровоизлияния нередко сигнализируют о серьезных нарушениях свертываемости крови или критическом снижении уровня тромбоцитов. Поводом для срочного обследования становятся сопутствующие симптомы в виде кровоточивости десен, частых носовых кровотечений и непривычно обильных менструаций.

Специалист рекомендует сдать общий анализ крови для проверки уровня тромбоцитов и оценки работы свертывающей системы организма. Особую тревогу должны вызывать крупные и болезненные гематомы, внезапно появляющиеся на лице или туловище без каких-либо видимых причин.

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