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Врач Маматов назвал неожиданную опасность для сердца и сосудов осенью

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Снижение физической активности в холодное время года создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает работу мышечного насоса голени. Об этом «Известиям» рассказал врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов.

По его словам, главной опасностью осени становится не сам холод, а вынужденная малоподвижность, которая за несколько недель меняет работу всей системы кровообращения. Это приводит к замкнутому кругу усталости, а усугубляют ситуацию изменения в питании и повышенный уровень стресса. Для профилактики сезонных проблем специалист рекомендует сохранять регулярную ежедневную активность в виде ходьбы или коротких разминок. Эксперт подчеркнул, что для сердца полезнее умеренное движение каждый день, чем одна тяжелая тренировка раз в неделю. При этом внезапная боль за грудиной, выраженная одышка или обморок требуют немедленного обращения за медицинской помощью и не должны списываться на погоду. Основой осенней профилактики остаются достаточная физическая нагрузка, полноценный сон, нормальный питьевой режим и сбалансированное питание.

Отмена вызова скорой помощи при временном улучшении состояния является одной из главных ошибок при подозрении на инсульт и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-реаниматолог Сергей Астафуров.

Он отметил, что заподозрить патологию можно по внезапной асимметрии лица, резкой слабости или онемению конечностей с одной стороны тела, а также по нарушению речи. Даже кратковременное исчезновение симптомов не означает, что опасность миновала, поскольку потерянное время напрямую влияет на дальнейший прогноз и возможности сохранить функции мозга.

До приезда медиков пациенту необходимо обеспечить покой и обязательно записать точное время начала приступа для выбора верной тактики лечения. Если человек потерял сознание, его следует аккуратно повернуть на бок, чтобы при рвоте содержимое не попало в дыхательные пути. Категорически запрещается давать пострадавшему воду, еду или любые таблетки, а также самостоятельно назначать аспирин или резко снижать давление из-за высокого риска нарушения глотания.

Ранее врач объяснил, как сохранить сосуды и артерии здоровыми.
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