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Врач Симаков назвал опасные причины постоянного вздутия живота

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Нарастающее и не проходящее вздутие живота с сильным напряжением мышц может указывать на развитие кишечной непроходимости или других опасных осложнений. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

Специалист пояснил, что подобное состояние сопровождается острой болью и полным отсутствием стула или отхождения газов, а причиной часто становятся опухоли или механические препятствия. Похожие симптомы возникают при токсическом мегаколоне и болезни Крона, когда в кишечнике образуются участки сужения.

Последствия обычного переедания отличаются от опасных патологий и проявляются лишь после употребления больших порций еды или газообразующих продуктов. Усилить неприятные ощущения от пищи также способны сильный стресс и недавно перенесенная вирусная инфекция.

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