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Диетолог Джутова рассказала, как часто можно есть фастфуд

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Полный отказ от любимых продуктов, включая фастфуд, не является обязательным условием здорового образа жизни, поскольку главным принципом питания остается баланс. Об этом «Российской газете» рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.

Специалист рекомендует придерживаться правила 80/20, при котором основу рациона составляют здоровые и питательные блюда. Оставшуюся часть меню можно выделить для любимых лакомств, ограничив потребление фастфуда до одного или двух раз в неделю.

Вместо строгих запретов диетолог советует заменять вредные блюда более полезными аналогами и внимательно читать состав продуктов. При употреблении не самой здоровой пищи рекомендуется добавлять порцию свежего салата, так как клетчатка помогает абсорбировать часть трансжиров.

Регулярное и чрезмерное употребление фастфуда постепенно увеличивает риск развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем чаще в рационе появляются натуральные продукты, тем больше шансов сохранить хорошее самочувствие и ясный ум на долгие годы, заключила Джутова.

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