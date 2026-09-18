Диетолог Джутова рассказала, как часто можно есть фастфуд

Полный отказ от любимых продуктов, включая фастфуд, не является обязательным условием здорового образа жизни, поскольку главным принципом питания остается баланс. Об этом «Российской газете» рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.

Специалист рекомендует придерживаться правила 80/20, при котором основу рациона составляют здоровые и питательные блюда. Оставшуюся часть меню можно выделить для любимых лакомств, ограничив потребление фастфуда до одного или двух раз в неделю.

Вместо строгих запретов диетолог советует заменять вредные блюда более полезными аналогами и внимательно читать состав продуктов. При употреблении не самой здоровой пищи рекомендуется добавлять порцию свежего салата, так как клетчатка помогает абсорбировать часть трансжиров.

Регулярное и чрезмерное употребление фастфуда постепенно увеличивает риск развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем чаще в рационе появляются натуральные продукты, тем больше шансов сохранить хорошее самочувствие и ясный ум на долгие годы, заключила Джутова.

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