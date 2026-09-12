Врач объяснил, какая боль в стопе при покое ведет к ампутации и смерти

Сильная жгучая боль в стопах и пальцах ног в состоянии покоя может указывать на хроническую ишемию, угрожающую конечности. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британского подиатра Джонатана Броклхерста, материал перевел aif.ru.

Речь идет о «боли покоя», которая возникает без физической нагрузки, преимущественно ночью. Патология формируется на поздних стадиях атеросклероза: бляшки сужают артерии, вызывая дефицит кровоснабжения. Без терапии это чревато трофическими язвами, некрозом и ампутацией, а также повышает риск инфаркта и инсульта.

Врач выделил ряд тревожных маркеров. Среди них: жжение в стопах, выпадение волос на ногах, истончение и блеск кожи, спазмы при ходьбе и синюшный оттенок пальцев.

Как указал эксперт, десятилетняя выживаемость пациентов с «болью покоя» составляет лишь 20%. Однако ранняя диагностика существенно повышает шансы сохранить конечность.

К факторам риска специалист отнес курение, алкоголь, гиподинамию и нерациональное питание. Лечение включает препараты для контроля давления, холестерина и профилактики тромбов. В тяжелых случаях применяется стентирование, ангиопластика или шунтирование.

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