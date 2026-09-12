Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
767

Врач объяснил, какая боль в стопе при покое ведет к ампутации и смерти

ru.freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Сильная жгучая боль в стопах и пальцах ног в состоянии покоя может указывать на хроническую ишемию, угрожающую конечности. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британского подиатра Джонатана Броклхерста, материал перевел aif.ru.

Речь идет о «боли покоя», которая возникает без физической нагрузки, преимущественно ночью. Патология формируется на поздних стадиях атеросклероза: бляшки сужают артерии, вызывая дефицит кровоснабжения. Без терапии это чревато трофическими язвами, некрозом и ампутацией, а также повышает риск инфаркта и инсульта.

Врач выделил ряд тревожных маркеров. Среди них: жжение в стопах, выпадение волос на ногах, истончение и блеск кожи, спазмы при ходьбе и синюшный оттенок пальцев.

Как указал эксперт, десятилетняя выживаемость пациентов с «болью покоя» составляет лишь 20%. Однако ранняя диагностика существенно повышает шансы сохранить конечность.

К факторам риска специалист отнес курение, алкоголь, гиподинамию и нерациональное питание. Лечение включает препараты для контроля давления, холестерина и профилактики тромбов. В тяжелых случаях применяется стентирование, ангиопластика или шунтирование.

Ранее тренер Ирина Мальцева рассказала, что может помочь при болях в ступнях.
Оцените материал
Здоровьеболь в ногахсосудистая хирургияИшемия
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть