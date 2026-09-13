Врач Чернышова сказала, как долго вирусы живут на одежде и коже человека

Дольше всего вирусы живут на поверхностях гаджетов, однако некоторое время они способны находиться и на одежде человека.

Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, сколько живут вирусы.

«На пластике и металлических поверхностях вирусы живут до семи дней, на стекле - примерно 4-5 дней. Поэтому телефоны - рекордсмены по содержанию инфекций. На одежде вирусы живут до суток. На дереве - один-два дня. А на коже - буквально 20-30 минут», - пояснила специалист.

Чернышова посоветовала чаще мыть руки и менять одежду сразу после прихода домой.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов сказал, как часто нужно менять полотенце для тела.