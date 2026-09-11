Учёные выявили новый механизм влияния кофеина на старение клеток

Кофеин способен влиять на процессы клеточного старения через активацию фермента AMPK, выяснили специалисты Центра молекулярной клеточной биологии Лондонского университета королевы Марии, пишет RuNews24 со ссылкой на результаты работы в журнале Microbial Cell.

Эксперименты проводили на одноклеточных дрожжах. Исследователи установили, что кофеин воздействует не напрямую на регулирующий рост белок TOR, как предполагалось ранее, а активирует протеинкиназу AMPK.

Этот фермент реагирует на уровень энергии в клетке и при её дефиците помогает перестраивать внутренние процессы, в том числе связанные с восстановлением повреждённой ДНК.

Ведущий автор исследования Харалампос Раллис отметил, что обнаруженный механизм позволяет клеткам эффективнее справляться с нехваткой ресурсов и координирует несколько биологических процессов, связанных с долголетием.

Уточняется, что исследование проводилось на дрожжах, поэтому полученные данные описывают прежде всего клеточный механизм действия кофеина.