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Учёные выявили новый механизм влияния кофеина на старение клеток

istockphoto.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Кофеин способен влиять на процессы клеточного старения через активацию фермента AMPK, выяснили специалисты Центра молекулярной клеточной биологии Лондонского университета королевы Марии, пишет RuNews24 со ссылкой на результаты работы в журнале Microbial Cell.

Эксперименты проводили на одноклеточных дрожжах. Исследователи установили, что кофеин воздействует не напрямую на регулирующий рост белок TOR, как предполагалось ранее, а активирует протеинкиназу AMPK.

Этот фермент реагирует на уровень энергии в клетке и при её дефиците помогает перестраивать внутренние процессы, в том числе связанные с восстановлением повреждённой ДНК.

Ведущий автор исследования Харалампос Раллис отметил, что обнаруженный механизм позволяет клеткам эффективнее справляться с нехваткой ресурсов и координирует несколько биологических процессов, связанных с долголетием.

Уточняется, что исследование проводилось на дрожжах, поэтому полученные данные описывают прежде всего клеточный механизм действия кофеина.
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Здоровьеученыекофеинферментстарение клеток
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