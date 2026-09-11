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Учёные связали быструю ходьбу со снижением риска ранней смерти

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Более высокий темп ходьбы оказался связан со снижением риска смерти даже у людей, которые проходят меньше рекомендуемых 10 тыс. шагов в день, сообщает RuNews24 со ссылкой на исследование в British Journal of Sports Medicine.

Учёные проанализировали данные британского биобанка, участники которого в течение семи дней носили трекеры активности. Наблюдение за ними продолжалось в среднем около восьми лет.

Среди людей, проходивших менее 5 тыс. шагов в день, темп не менее 80 шагов в минуту в наиболее активные полчаса был связан с более низким риском смерти. Сопоставимый результат наблюдался у участников, которые делали от 5 тыс. до 7,5 тыс. шагов, но двигались медленнее.

Самый низкий риск смерти от всех причин зафиксировали среди тех, кто проходил от 7,5 тыс. до 10 тыс. шагов в сутки. В этой группе влияние скорости ходьбы было менее выраженным.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и показывает статистическую связь, но не доказывает, что увеличение темпа ходьбы само по себе продлевает жизнь.
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