Учёные связали быструю ходьбу со снижением риска ранней смерти

Более высокий темп ходьбы оказался связан со снижением риска смерти даже у людей, которые проходят меньше рекомендуемых 10 тыс. шагов в день, сообщает RuNews24 со ссылкой на исследование в British Journal of Sports Medicine.

Учёные проанализировали данные британского биобанка, участники которого в течение семи дней носили трекеры активности. Наблюдение за ними продолжалось в среднем около восьми лет.

Среди людей, проходивших менее 5 тыс. шагов в день, темп не менее 80 шагов в минуту в наиболее активные полчаса был связан с более низким риском смерти. Сопоставимый результат наблюдался у участников, которые делали от 5 тыс. до 7,5 тыс. шагов, но двигались медленнее.

Самый низкий риск смерти от всех причин зафиксировали среди тех, кто проходил от 7,5 тыс. до 10 тыс. шагов в сутки. В этой группе влияние скорости ходьбы было менее выраженным.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и показывает статистическую связь, но не доказывает, что увеличение темпа ходьбы само по себе продлевает жизнь.