Ученые заявили, что спать при свете вредно для сердца

Засыпание со включенным светом может привести к ухудшению работы сердца. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Европейского общества кардиологов — European Heart Journal.

«Как показала работа Университета Тулейна в Новом Орлеане, у людей, которые подвергаются чрезмерному воздействию света в ночное время, выше вероятность возникновения изменений в структуре и функции сердца, которые могут оказаться вредными для здоровья», — говорится в публикации.

Уточняется, что участники эксперимента в течение недели носили датчики освещенности, а через три года прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. У испытуемых, которые подвергались воздействию света, выявили изменения в правом и левом желудочках и в левом предсердии. Также у них были обнаружены ранние признаки нарушения работы сердца, так как сердечная мышца хуже сокращалась.

Руководитель исследования профессор Лу Ци отметил, что сердце адаптируется к стрессу, но со временем это может ослабить орган и привести к сердечной недостаточности.

Ученые посоветовали использовать плотные шторы и теплое прикроватное освещение, чтобы уменьшить воздействие света во время сна и тем самым снизить потенциальный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее aif.ru писал, что, по словам терапевта, нужно есть на ужин, чтобы был хороший сон.