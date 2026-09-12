Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
931

Ученые выявили неожиданную связь между томатной пастой и работой мозга

ru.freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Регулярное употребление томатной пасты на протяжении трех месяцев способствует улучшению избирательного внимания и ассоциативной памяти у здоровых людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в научном журнале «Antioxidants», материал перевел aif.ru.

В публикации сказано, что помидоры богаты ликопином — природным антиоксидантом, известным положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Ученые решили выяснить, как ежедневное потребление концентрированного продукта из томатов воздействует на когнитивные способности и активность мозга.

Группа под руководством Рикардо Лопеса-Солиса из Барселонского университета организовала эксперимент с 42 добровольцами, ежедневно употреблявшими по 35 граммов томатной пасты. ФМРТ провели у 14 участников, а анализ крови подтвердил значительное повышение концентрации ликопина в их организме.

Результаты тестирования продемонстрировали улучшение способности концентрировать внимание и запоминать взаимосвязи между объектами. Вместе с тем сканирование мозга выявило перестройку функциональных связей между ключевыми нейронными сетями, что указывает на способность такой диеты поддерживать когнитивное здоровье.

Впрочем, специалисты указали на ряд методологических ограничений работы. Так, исследование не было слепым, что допускает влияние эффекта плацебо, поскольку участники знали о характере своего рациона. Кроме того, выборка для нейровизуализации оказалась слишком мала для статистически достоверных заключений.

Тем не менее данные согласуются с научными представлениями о взаимосвязи диеты и работы мозга. Ранее было доказано, что термически обработанные томаты, такие как паста или соусы, обеспечивают более высокое усвоение ликопина по сравнению со свежими овощами.

Ранее ученые нашли неожиданный предвестник ухудшения работы мозга.
Оцените материал
Здоровьенаучные исследованиятоматная пастаработа мозгакогнитивные способности
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть