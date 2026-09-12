Ученые выявили неожиданную связь между томатной пастой и работой мозга

Регулярное употребление томатной пасты на протяжении трех месяцев способствует улучшению избирательного внимания и ассоциативной памяти у здоровых людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в научном журнале «Antioxidants», материал перевел aif.ru.

В публикации сказано, что помидоры богаты ликопином — природным антиоксидантом, известным положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Ученые решили выяснить, как ежедневное потребление концентрированного продукта из томатов воздействует на когнитивные способности и активность мозга.

Группа под руководством Рикардо Лопеса-Солиса из Барселонского университета организовала эксперимент с 42 добровольцами, ежедневно употреблявшими по 35 граммов томатной пасты. ФМРТ провели у 14 участников, а анализ крови подтвердил значительное повышение концентрации ликопина в их организме.

Результаты тестирования продемонстрировали улучшение способности концентрировать внимание и запоминать взаимосвязи между объектами. Вместе с тем сканирование мозга выявило перестройку функциональных связей между ключевыми нейронными сетями, что указывает на способность такой диеты поддерживать когнитивное здоровье.

Впрочем, специалисты указали на ряд методологических ограничений работы. Так, исследование не было слепым, что допускает влияние эффекта плацебо, поскольку участники знали о характере своего рациона. Кроме того, выборка для нейровизуализации оказалась слишком мала для статистически достоверных заключений.

Тем не менее данные согласуются с научными представлениями о взаимосвязи диеты и работы мозга. Ранее было доказано, что термически обработанные томаты, такие как паста или соусы, обеспечивают более высокое усвоение ликопина по сравнению со свежими овощами.

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