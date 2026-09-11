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Тренер Ким рассказала, как йога смеха помогает улучшить настроение

freepik.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Йога смеха может помочь улучшить настроение и качество жизни, рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале тренер по смеху Любовь Ким. Об этом сообщает 1tv.ru.

По её словам, упражнение начинается с того, что нужно улыбнуться и представить, будто улыбка «завязывается» на макушке. Затем следует надуть живот, словно внутри надуваются шарики.

После этого необходимо широко открыть рот, сделать выдох на звук «А» и начать смеяться.

Врачи в студии отметили, что смех даже при плохом настроении может способствовать снижению симптомов депрессии. Кроме того, такие упражнения, по их словам, способны положительно влиять на качество жизни.
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