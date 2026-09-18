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Стоматолог Кабо назвала главную ошибку при чистке зубов

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Правильная гигиена полости рта требует гораздо большего внимания, чем просто несколько движений зубной щеткой. Об этом El Confidencial рассказала врач-стоматолог Патрисия Кабо, передает «Лента.ру».

Специалистка назвала пренебрежение чисткой языка главной ошибкой пациентов, поскольку именно на его поверхности накапливаются патогены и возникает неприятный запах. Доктор подчеркнула, что даже при идеальном уходе за зубами бактерии продолжат размножаться без регулярного очищения языка. Эту процедуру необходимо выполнять ежедневно всем людям, а особенно тем, кто уже страдает от галитоза.

Ранее стоматолог Юлия Кислова предупредила об опасности поздних ужинов для зубов.
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