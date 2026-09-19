Бабушкин долг. Важный спор: помогать ли с внуками или жить для себя

Устойчивым выражением давно стали слова про материнский и отцовский долг. Родители действительно многое должны своим детям — что закреплено в том числе и юридически. А что с бабушками и дедушками? Они что-то должны своим внукам? И как реагировать на упрёки взрослых детей, что старшее поколение им мало помогает? Об этом aif.ru рассказала семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

С точки зрения семейной психологии, нет однозначного ответа, должны или нет бабушки-дедушки помогать с внуками. Всё зависит от традиций семьи, её уклада, отношений между родственниками и тех договоренностей, которые существуют внутри конкретной семьи.

Право на жизнь

Больше претензий, конечно, традиционно предъявляется бабушкам. Выросшие дети почему-то априори считают, что их мамы просто обязаны сидеть с внуками и посвящать им всё свободное время.

Но современная бабушка — это далеко не всегда пенсионерка, не имеющая других забот и интересов, кроме как печь пирожки и читать внукам сказки. Многие продолжают работать, ведут активную социальную жизнь, путешествуют, занимаются спортом, имеют свою личную жизнь, наконец. К тому же свой материнский долг эти женщины уже выполнили — собственных детей вырастили. Так что помощь с внуками является добровольным желанием, а не обязанностью бабушки. И родителям это надо чётко осознавать и понимать, что, если бабушка не сидит с внуками, это еще не значит, что она не любит ни их, ни своих детей. Просто при этом она может хотеть жить собственной жизнью. Ведь сегодня женщина в 50–60 лет не ощущает себя старушкой, а является человеком, у которого впереди еще много планов: она хочет реализовать мечты, заниматься любимым делом, строить отношения, развиваться.

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Уходящая натура

Молодые семьи, предъявляя старшему поколению претензии, часто ссылаются на примеры их собственных бабушек, которые, по сути, жили ради внуков. Того же самого самопожертвования они хотят и от своих родителей. Да, раньше это действительно было распространено. Но нельзя не учитывать, что с тех пор очень многое изменилось. Например, раньше было принято жить вместе под одной крышей нескольким поколениям. В таком случае старшие члены семьи, естественно, брали на себя заботу о внуках. Но в то же время среднему поколению приходилось брать на себя полную ответственность за старших: заботиться , содержать, а также уважать, почитать и слушаться.

А сегодня взрослые дети зачастую демонстрируют удобную для них и абсолютно инфантильную позицию: требуя от родителей помощи, они не собираются ничего давать взамен. А это уже совсем несправедливо.

Поэтому, с точки зрения психологии и современных семейных отношений, можно сказать, что бабушка, если у нее есть желание и возможности, может, но не должна сидеть с внуками. Ответственность за ребенка лежит прежде всего на родителях. Помощь бабушки — это дополнительный ресурс семьи, а не ее обязанность.

Опасная жертва

Не станем огульно обвинять молодых родителей. Многие из них — вовсе не монстры и законченные эгоисты. Они любят своих родителей и поэтому, предлагая своим матерям уйти с работы и перейти на должность бабушек, взамен обещают материальную поддержку. На первый взгляд, это может показаться удобным решением для всей семьи. Ведь с родной бабулей ребенку будет лучше, чем с посторонним человеком — няней. Но здесь есть серьезный риск. Внуки вырастут. Молодая семья научится обходиться без бабушкиной помощи. А вот вернуться в активную социальную и профессиональную жизнь после нескольких лет перерыва в серебряном возрасте может быть очень сложно. Теряются профессиональные навыки, привычный круг общения, финансовая самостоятельность, ощущение собственной востребованности.

Поэтому, прежде чем принимать такое решение, женщине важно спросить себя: действительно ли она хочет отказаться от карьеры и привычного образа жизни или делает это лишь из чувства долга. Если второе — то лучше так не поступать.

Правила отказа

Не только чувство долга заставляет бабушек приносить в жертву свою собственную жизнь. Многие панически боятся отказать своим детям из-за страха лишиться их любви и превратиться во врага. Но этого не произойдет, если бабушка умеет отстаивать свои границы. Делать это надо не агрессивно, а мягко, но настойчиво. Но сначала важно принять одну простую вещь: любой отказ поначалу может восприниматься остро, в штыки. Неважно, 5 лет вашему ребенку или 35. Когда мама отказывает, у человека может возникнуть обида, ощущение, что «она меня не любит». Но наличие негативной реакции не означает, что вы сделали что-то неправильное. Хороший способ — не просто говорить «нет», а сразу обозначать реальные возможности. Например, можно сказать так:

«В эти выходные я не смогу посидеть с детьми. Но я могу взять их на следующие или через выходные». Или так: «Каждую субботу проводить с внуком я не могу, но два раза в неделю забирать его из детского сада у меня получится».

Когда в отношениях со взрослыми детьми появляется понятная договоренность и обозначаются границы (вот на это бабушка пойти готова, а вот на это рассчитывать не стоит), от этого всей семье будет легче. Взрослые дети тогда смогут планировать свою работу, отдых без лишних ожиданий. И будут меньше обижаться и больше ценить своих родителей. Да и им самим от этого будет польза: это поможет им взрослеть и становиться самостоятельными, быть себе и своей семье опорой. Это научит их воспринимать помощь бабушки как дополнительный ресурс, а не как краеугольный камень, без которого вся семейная система перестает работать.

Помогать правильно

Многие бабушки, отказывая сидеть с внуками, испытывают сильное чувство вины и стыда перед своими детьми, и поэтому соглашаются помогать им даже вопреки своим желаниям. Эту жертву они воспринимают как проявление материнской любви. И именно здесь возникают обиды с обеих сторон.

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Когда их помощь с внуками становится регулярной, взрослыми детьми она начинает восприниматься как бабушкина обязанность. Её не замечают, воспринимают как само собой разумеющееся. А бабушка думает: «Я столько для вас делаю, а вы даже не цените». Она устает, у нее копится раздражение, появляется ощущение, что ее используют. От этого в итоге всем становится только хуже.

Поэтому лучше не ждать, пока раздражение накопится, а заранее договариваться о границах помощи. Бабушка имеет право сказать: «Я люблю вас и своих внуков, но не могу быть постоянной няней». А взрослые дети могут попросить о помощи — но не превращать её в обязанность.

Рождение ребенка — это решение взрослых людей. Поэтому основная ответственность за его жизнь, воспитание и заботу лежит на родителях. Помощь бабушек и дедушек — прекрасный дополнительный ресурс семьи, но не более. Любовь к внукам не измеряется количеством часов, которые старшие члены семьи с ними проводят. Иногда самая здоровая помощь семье — это не взять на себя еще одну обязанность, а сохранить собственную жизнь и ресурсы и отношения с детьми. А помогать им тогда, когда действительно хочется, а не из чувства вины или навязанного долга.