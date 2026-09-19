Бабушкин долг. Важный спор: помогать ли с внуками или жить для себя

Устойчивым выражением давно стали слова про материнский и отцовский долг. Родители действительно многое должны своим детям — что закреплено в том числе и юридически. А что с бабушками и дедушками? Они что-то должны своим внукам? И как реагировать на упрёки взрослых детей, что старшее поколение им мало помогает? Об этом aif.ru рассказала семейный и детский психолог Галина Рейнталь.
С точки зрения семейной психологии, нет однозначного ответа, должны или нет бабушки-дедушки помогать с внуками. Всё зависит от традиций семьи, её уклада, отношений между родственниками и тех договоренностей, которые существуют внутри конкретной семьи.
Право на жизнь
Больше претензий, конечно, традиционно предъявляется бабушкам. Выросшие дети почему-то априори считают, что их мамы просто обязаны сидеть с внуками и посвящать им всё свободное время.
Но современная бабушка — это далеко не всегда пенсионерка, не имеющая других забот и интересов, кроме как печь пирожки и читать внукам сказки. Многие продолжают работать, ведут активную социальную жизнь, путешествуют, занимаются спортом, имеют свою личную жизнь, наконец. К тому же свой материнский долг эти женщины уже выполнили — собственных детей вырастили. Так что помощь с внуками является добровольным желанием, а не обязанностью бабушки. И родителям это надо чётко осознавать и понимать, что, если бабушка не сидит с внуками, это еще не значит, что она не любит ни их, ни своих детей. Просто при этом она может хотеть жить собственной жизнью. Ведь сегодня женщина в 50–60 лет не ощущает себя старушкой, а является человеком, у которого впереди еще много планов: она хочет реализовать мечты, заниматься любимым делом, строить отношения, развиваться.
Уходящая натура
Молодые семьи, предъявляя старшему поколению претензии, часто ссылаются на примеры их собственных бабушек, которые, по сути, жили ради внуков. Того же самого самопожертвования они хотят и от своих родителей. Да, раньше это действительно было распространено. Но нельзя не учитывать, что с тех пор очень многое изменилось. Например, раньше было принято жить вместе под одной крышей нескольким поколениям. В таком случае старшие члены семьи, естественно, брали на себя заботу о внуках. Но в то же время среднему поколению приходилось брать на себя полную ответственность за старших: заботиться , содержать, а также уважать, почитать и слушаться.
А сегодня взрослые дети зачастую демонстрируют удобную для них и абсолютно инфантильную позицию: требуя от родителей помощи, они не собираются ничего давать взамен. А это уже совсем несправедливо.
Поэтому, с точки зрения психологии и современных семейных отношений, можно сказать, что бабушка, если у нее есть желание и возможности, может, но не должна сидеть с внуками. Ответственность за ребенка лежит прежде всего на родителях. Помощь бабушки — это дополнительный ресурс семьи, а не ее обязанность.
Опасная жертва
Не станем огульно обвинять молодых родителей. Многие из них — вовсе не монстры и законченные эгоисты. Они любят своих родителей и поэтому, предлагая своим матерям уйти с работы и перейти на должность бабушек, взамен обещают материальную поддержку. На первый взгляд, это может показаться удобным решением для всей семьи. Ведь с родной бабулей ребенку будет лучше, чем с посторонним человеком — няней. Но здесь есть серьезный риск. Внуки вырастут. Молодая семья научится обходиться без бабушкиной помощи. А вот вернуться в активную социальную и профессиональную жизнь после нескольких лет перерыва в серебряном возрасте может быть очень сложно. Теряются профессиональные навыки, привычный круг общения, финансовая самостоятельность, ощущение собственной востребованности.
Поэтому, прежде чем принимать такое решение, женщине важно спросить себя: действительно ли она хочет отказаться от карьеры и привычного образа жизни или делает это лишь из чувства долга. Если второе — то лучше так не поступать.
Правила отказа
Не только чувство долга заставляет бабушек приносить в жертву свою собственную жизнь. Многие панически боятся отказать своим детям из-за страха лишиться их любви и превратиться во врага. Но этого не произойдет, если бабушка умеет отстаивать свои границы. Делать это надо не агрессивно, а мягко, но настойчиво. Но сначала важно принять одну простую вещь: любой отказ поначалу может восприниматься остро, в штыки. Неважно, 5 лет вашему ребенку или 35. Когда мама отказывает, у человека может возникнуть обида, ощущение, что «она меня не любит». Но наличие негативной реакции не означает, что вы сделали что-то неправильное. Хороший способ — не просто говорить «нет», а сразу обозначать реальные возможности. Например, можно сказать так:
«В эти выходные я не смогу посидеть с детьми. Но я могу взять их на следующие или через выходные». Или так: «Каждую субботу проводить с внуком я не могу, но два раза в неделю забирать его из детского сада у меня получится».
Когда в отношениях со взрослыми детьми появляется понятная договоренность и обозначаются границы (вот на это бабушка пойти готова, а вот на это рассчитывать не стоит), от этого всей семье будет легче. Взрослые дети тогда смогут планировать свою работу, отдых без лишних ожиданий. И будут меньше обижаться и больше ценить своих родителей. Да и им самим от этого будет польза: это поможет им взрослеть и становиться самостоятельными, быть себе и своей семье опорой. Это научит их воспринимать помощь бабушки как дополнительный ресурс, а не как краеугольный камень, без которого вся семейная система перестает работать.
Помогать правильно
Многие бабушки, отказывая сидеть с внуками, испытывают сильное чувство вины и стыда перед своими детьми, и поэтому соглашаются помогать им даже вопреки своим желаниям. Эту жертву они воспринимают как проявление материнской любви. И именно здесь возникают обиды с обеих сторон.
Когда их помощь с внуками становится регулярной, взрослыми детьми она начинает восприниматься как бабушкина обязанность. Её не замечают, воспринимают как само собой разумеющееся. А бабушка думает: «Я столько для вас делаю, а вы даже не цените». Она устает, у нее копится раздражение, появляется ощущение, что ее используют. От этого в итоге всем становится только хуже.
Поэтому лучше не ждать, пока раздражение накопится, а заранее договариваться о границах помощи. Бабушка имеет право сказать: «Я люблю вас и своих внуков, но не могу быть постоянной няней». А взрослые дети могут попросить о помощи — но не превращать её в обязанность.
Рождение ребенка — это решение взрослых людей. Поэтому основная ответственность за его жизнь, воспитание и заботу лежит на родителях. Помощь бабушек и дедушек — прекрасный дополнительный ресурс семьи, но не более. Любовь к внукам не измеряется количеством часов, которые старшие члены семьи с ними проводят. Иногда самая здоровая помощь семье — это не взять на себя еще одну обязанность, а сохранить собственную жизнь и ресурсы и отношения с детьми. А помогать им тогда, когда действительно хочется, а не из чувства вины или навязанного долга.