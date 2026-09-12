Психотерапевт Ответчиков призвал отказаться от соцсетей сразу после стресса

После сильного стрессового события мозгу важно дать возможность восстановиться без дополнительного потока информации, рассказал KP.RU врач-психиатр и психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России Михаил Ответчиков.

По данным приведённого в публикации исследования, особенно важен первый час после стресса. У более устойчивых к нему людей примерно через это время снижается активность системы мозга, отвечающей за обнаружение угроз, и включается режим, связанный с отдыхом и осмыслением произошедшего.

Ответчиков отметил, что просмотр соцсетей и новостей создаёт лишь иллюзию отдыха. Вместо восстановления мозг продолжает получать большое количество ярких и быстро сменяющихся стимулов.

В первый час после пережитого стресса в публикации советуют отказаться от соцсетей, мессенджеров и рабочих чатов. Помочь могут спокойная прогулка, отдых в тишине, простые рутинные дела или дыхательные практики.

При этом физиологическое восстановление после сильного стресса может занимать от нескольких часов до нескольких дней.