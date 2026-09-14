Профессор Аграновский объяснил, почему России не грозит эпидемия Эболы

Россиянам не стоит бояться вируса Эбола, так как он плохо передается между людьми и способен выживать исключительно в районах своего происхождения. Об этом НСН рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

Эксперт подчеркнул, что вероятность распространения инфекции в нашей стране крайне низкая из-за ее эндемического характера. Специалист пояснил, что даже в случае завоза болезни она не вызовет вспышку и не сможет заразить большое количество людей, в отличие от гриппа или коронавируса.

Аграновский также упомянул наличие у Института имени Гамалеи российской вакцины, которая показала хорошие результаты при применении в Африке и может помочь в спасении жизней.

Проникновение вируса Эбола в Россию исключено, поскольку эта болезнь носит сугубо локальный характер и распространяется исключительно на территории Демократической Республики Конго. Об этом заявил сайту телеканала «Звезда» врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. Специалист поддержал решение властей об усилении санитарно-карантинного контроля на государственной границе в качестве правильной и своевременной меры.

Эксперт предупредил, что на африканском континенте сохраняется высокая опасность распространения множества других смертельных инфекций. В частности, на территории Конго по-прежнему фиксируются многочисленные случаи заболевания брюшным тифом и чумой.

Ранее Алексей Аграновский рассказал, кому угрожает новая вспышка вируса Эболы.