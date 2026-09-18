Нутрициолог Сергунина назвала продукты, которые помогут снизить стресс

Болгарский перец, киви и ягоды помогут снизить уровень стресса за счет восполнения запасов витамина С, которые организм быстро расходует при эмоциональном напряжении. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог и консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина.

Специалист отметила, что во время стресса надпочечники тратят колоссальное количество ресурсов, поэтому организму необходима их регулярная подпитка.

Для восполнения магния эксперт рекомендует включить в рацион темную зелень, тыквенные семечки, орехи и темный шоколад с содержанием какао не менее 85 процентов. Поддержать электролитный баланс поможет щепотка морской в воде утром. Полноценный белок из птицы, рыбы и яиц необходим для синтеза гормонов, заключила Сергунина.

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