Почему мужчины и женщины переносят одну и ту же простуду по-разному? Казалось бы, сильный пол должен терпеть и не жаловаться, а женщина может покапризничать. Однако на деле все наоборот. Многие мужчину уже при температуре 37 градусов и легких симптомах ОРВИ ведут себя так, будто они «при смерти». Симулируют? Оказывается, нет.

Ответ подсказали мыши

Ученые из Университета Макмастера в Канаде под руководством профессора Али Акшара опубликовали работу, в которой показали, что женский и мужской организм реагируют на простудные заболевания неодинаково. И мужчины на самом деле ощущают их сильнее.

Помогли ученым сделать открытие мыши, зараженные вирусом Зика. Исследователи установили, что у самцов чаще развивались неврологические осложнения, такие как мышечная слабость и паралич. И это притом, что концентрация вируса в крови была одинакова у обоих полов. Это опровергло гипотезу о том, что женский организм быстрее уничтожает возбудителя заболевания. Все дело оказалось в том, как на него реагирует организм. У мужчин иммунная система может выдавать более агрессивную защитную реакцию, что приводит к усилению воспаления и повреждению собственных тканей. Кефир и кашель. Можно ли молочные продукты во время простуды Подробнее

Гормоны тоже влияют

Хотя исследование проводилось на мышах с вирусом Зика, ученые полагают, что их выводы можно трактовать шире, в том числе при других острых вирусных инфекциях, таких распространенных, как грипп, ковид и т. д.

Ранее в других исследованиях было показано, что на работу иммунитета влияют половые гормоны. Женские гормоны эстрогены стимулируют противовирусную защиту, в то время как тестостерон способен подавлять некоторые звенья иммунного ответа, делая течение болезни более тяжелым и длительным.

Так что, когда в следующий раз ваш мужчин будет жаловаться на жуткие боли при обычном ОРВИ, впору и правда посочувствовать, а не думать, что он специально преувеличивает. Научная база под такой реакцией на простуду, как оказалось, есть.