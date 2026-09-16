Врачебные ошибки. Названы типичные опасные комбинации лекарств

Пожилым обычно назначают много лекарств, ведь у них редко бывает одна болезнь. Да и почти все возрастные недуги лечатся, как правило, не одним препаратом, а несколькими. Часто лекарства плохо «дружат» друг с другом, повышая риск побочных эффектов.

Типичный пример: у пациента болят суставы, ему обычно назначают препараты из группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Их много: диклофенак, ибупрофен, мелоксикам, целекоксиб и т. д. Но у них есть свойство несколько повышать артериальное давление. Теперь представьте, что на фоне терапии врач выявляет у пациента гипертонию. Конечно, он назначает ему препараты и от этой болезни. Или другая весьма частая ситуация: НПВП назначают уже пациенту с гипертонией. Давление у него растет, и ему усиливают антигипертензивную терапию новыми препаратами. А в реальности это всего лишь побочные эффекты НПВП. И значит, если бы патологию суставов стали лечить как-то иначе, таблетки от давления пациентам не понадобились бы. Какие препараты искажают анализы крови? Подробнее

Когда лекарств больше, чем болезней

Вот этой проблемой серьезно занимаются врачи-гериатры, и такие ситуации они называют «потенциально опасными цепочками (каскадами) избыточных медицинских назначений». Подчеркнем их суть: это ситуация, когда побочный эффект одного лекарства ошибочно принимается врачом за симптомы нового заболевания, для его «лечения» назначается второй препарат. Всего в прошлом году гериатры заключили по это проблеме консенсус, выделив 65 таких потенциальных порочных каскадов при назначении лекарств.

И вот только что в авторитетном журнале The BMJ («Британский медицинский журнал») вышло масштабное исследование Университета Торонто по изучению таких каскадов.

Ученые проанализировали данные почти 2,3 миллиона канадцев в возрасте 66 лет и старше. Они исследователи реальные рецепты, выписанные этим людям, и сопоставляли их со списком из 65 потенциально опасных каскадов.

Оказалось, что наибольшее значение из-за широкого распространения имеют 24 таких каскада. Врачи допускают такие ошибки неумышленно. Проблема кроется в том, что у пожилых людей симптомы часто смазаны, а список принимаемых лекарств велик. Когда появляется новый симптом, например головокружение или бессонница, просто связать его с возрастными изменениями или стрессом и назначить новую таблетку. Найти истинного виновника среди десятка уже принимаемых лекарств бывает крайне сложно. При приеме каких лекарств нельзя загорать? Подробнее

Три самых порочных каскада

Исследование выявило три наиболее частых порочных каскада, встречающихся на практике.

Первый связан с препаратами железа, их часто назначают пожилым, особенно женщинам, поскольку у них нередко бывает железодефицитная анемия (низкий гемоглобин). Такие лекарства порой вызывают запор — это тоже типичная проблема для людей в возрасте. Исследование показало, что вместо того, чтобы пересмотреть первоначальное назначение, более чем каждому десятому пациенту (11,9 % случаев) назначили слабительное. Это порочная практика.

Второй по частоте нерациональный каскад связан с самыми известными препаратами для снижения холестерина — статинами. Известно, что они могут вызывать мышечные боли (миалгии), которые способны привести и к более серьезным последствиям, вплоть до поражения почек. Так вот когда пациент на таких препаратах жалуется на боли в мышцах, в 10,9 % врачи расценивали это не как побочку статинов, а как настоящие миалгии и вместо того, чтобы скорректировать дозировку статинов или отменить их, назначали уже знакомые вам НПВП. А они в свою очередь, как вы уже знаете, могут повышать давление. И это может повлечь за собой уже другой порочный каскад, о котором мы писали выше.

Третий каскад связан с лечением деменции препаратами из группы ингибиторов холинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин). К сожалению, они могут вызывать бессонницу. И как вы уже наверно догадываетесь, врачи часто назначают им снотворные. По данным исследования, так бывает в 10,3 % случаев. Как правильно читать инструкцию к таблеткам? Подробнее

Что делать врачам и пациентам?

Авторы исследования предлагают широко информировать врачей об этих 24 каскадах, чтобы они внимательнее относились к побочным эффектам и к их «лечению».

Так же ими будут созданы образовательные буклеты для пациентов и их семей. Главная мысль, которую ученые хотят донести до широкой аудитории: если после начала приема нового препарата появилась какая-то проблема, первым делом нужно перепроверить инструкцию к нему — возможно, это побочка, а не новая болезнь.