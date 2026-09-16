Врачебные ошибки. Названы типичные опасные комбинации лекарств

Пожилым обычно назначают много лекарств, ведь у них редко бывает одна болезнь. Да и почти все возрастные недуги лечатся, как правило, не одним препаратом, а несколькими. Часто лекарства плохо «дружат» друг с другом, повышая риск побочных эффектов.
Типичный пример: у пациента болят суставы, ему обычно назначают препараты из группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Их много: диклофенак, ибупрофен, мелоксикам, целекоксиб и т. д. Но у них есть свойство несколько повышать артериальное давление. Теперь представьте, что на фоне терапии врач выявляет у пациента гипертонию. Конечно, он назначает ему препараты и от этой болезни. Или другая весьма частая ситуация: НПВП назначают уже пациенту с гипертонией. Давление у него растет, и ему усиливают антигипертензивную терапию новыми препаратами. А в реальности это всего лишь побочные эффекты НПВП. И значит, если бы патологию суставов стали лечить как-то иначе, таблетки от давления пациентам не понадобились бы.
Когда лекарств больше, чем болезней
Вот этой проблемой серьезно занимаются врачи-гериатры, и такие ситуации они называют «потенциально опасными цепочками (каскадами) избыточных медицинских назначений». Подчеркнем их суть: это ситуация, когда побочный эффект одного лекарства ошибочно принимается врачом за симптомы нового заболевания, для его «лечения» назначается второй препарат. Всего в прошлом году гериатры заключили по это проблеме консенсус, выделив 65 таких потенциальных порочных каскадов при назначении лекарств.
И вот только что в авторитетном журнале The BMJ («Британский медицинский журнал») вышло масштабное исследование Университета Торонто по изучению таких каскадов.
Ученые проанализировали данные почти 2,3 миллиона канадцев в возрасте 66 лет и старше. Они исследователи реальные рецепты, выписанные этим людям, и сопоставляли их со списком из 65 потенциально опасных каскадов.
Оказалось, что наибольшее значение из-за широкого распространения имеют 24 таких каскада. Врачи допускают такие ошибки неумышленно. Проблема кроется в том, что у пожилых людей симптомы часто смазаны, а список принимаемых лекарств велик. Когда появляется новый симптом, например головокружение или бессонница, просто связать его с возрастными изменениями или стрессом и назначить новую таблетку. Найти истинного виновника среди десятка уже принимаемых лекарств бывает крайне сложно.
Три самых порочных каскада
Исследование выявило три наиболее частых порочных каскада, встречающихся на практике.
Первый связан с препаратами железа, их часто назначают пожилым, особенно женщинам, поскольку у них нередко бывает железодефицитная анемия (низкий гемоглобин). Такие лекарства порой вызывают запор — это тоже типичная проблема для людей в возрасте. Исследование показало, что вместо того, чтобы пересмотреть первоначальное назначение, более чем каждому десятому пациенту (11,9 % случаев) назначили слабительное. Это порочная практика.
Второй по частоте нерациональный каскад связан с самыми известными препаратами для снижения холестерина — статинами. Известно, что они могут вызывать мышечные боли (миалгии), которые способны привести и к более серьезным последствиям, вплоть до поражения почек. Так вот когда пациент на таких препаратах жалуется на боли в мышцах, в 10,9 % врачи расценивали это не как побочку статинов, а как настоящие миалгии и вместо того, чтобы скорректировать дозировку статинов или отменить их, назначали уже знакомые вам НПВП. А они в свою очередь, как вы уже знаете, могут повышать давление. И это может повлечь за собой уже другой порочный каскад, о котором мы писали выше.
Третий каскад связан с лечением деменции препаратами из группы ингибиторов холинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин). К сожалению, они могут вызывать бессонницу. И как вы уже наверно догадываетесь, врачи часто назначают им снотворные. По данным исследования, так бывает в 10,3 % случаев.
Что делать врачам и пациентам?
Авторы исследования предлагают широко информировать врачей об этих 24 каскадах, чтобы они внимательнее относились к побочным эффектам и к их «лечению».
Так же ими будут созданы образовательные буклеты для пациентов и их семей. Главная мысль, которую ученые хотят донести до широкой аудитории: если после начала приема нового препарата появилась какая-то проблема, первым делом нужно перепроверить инструкцию к нему — возможно, это побочка, а не новая болезнь.