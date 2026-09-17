Причина опухоли — инфекция. Найдена бактерия, вызывающая колоректальный рак

Еще один рак, причем один из самых распространенных, может иметь инфекционную природу. Его способна вызывать бактерия, которая живет в желудке у очень многих людей. Это показало новое масштабное исследование. Речь о колоректальном раке.

Сегодня достоверно известны 7 вирусов, вызывающих рак, и одна бактерия. После исследования число инфекционных агентов не изменилось, но оказывается, канцерогенная бактерия вызывает кроме рака желудка еще и онкологию толстой и прямой кишки.

Результаты масштабного исследования об этом опубликованы в авторитетном научном журнале eGastroenterology.

Очень злокачественная бактерия

Группа ученых из Гонконгского университета проанализировала данные со всего мира и пришла к выводу: распространенная бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), десятилетиями считавшийся главной причиной язвы и рака желудка, может быть замешана почти в четверти всех случаев колоректального рака (рака толстой и прямой кишки).

Эта микроскопическая бактерия живет в кислой среде желудка примерно у половины населения Земли. Большинство людей заражаются еще в детстве через грязные руки или общую посуду и даже не подозревают об этом. До недавнего времени медицина связывала её присутствие исключительно с гастритом, язвенной болезнью и раком желудка.

«В 90 % случаев рак желудка развивается на фоне длительного течения гастрита, вызванного бактерией хеликобактер пилори, — рассказывал нам ранее Дмитрий Бордин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта в Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени А. С. Логинова. — Первичной профилактикой злокачественной опухоли является своевременное выявление и уничтожение хеликобактера с помощью антибиотиков. Эффективность такого подхода продемонстрирована во многих странах. Например, в Японии лечение хеликобактерного гастрита проводится бесплатно с 2013 г., и там стремительно снижается заболеваемость раком желудка».

Идея о том, что хеликобактер может влиять на кишечник, расположенный гораздо дальше по пищеварительному тракту, долгое время казалась спорной. Заболеваемость раком в России. Инфографика Подробнее

Масштаб проблемы в цифрах

В новом исследовании объединены и проанализированы данные 43 предыдущих научных работ и статистика Глобальной онкологической обсерватории (GLOBOCAN) за 2022 год. Результаты оказались впечатляющими.

— Наличие бактерии повышает индивидуальный риск развития колоректального рака в 1,59 раза (т. е. на 59 %).

— В глобальном масштабе около 22 % всех случаев колоректального рака потенциально связаны с воздействием хеликобактера.

— Эрадикация (полное уничтожение) бактерии снижает риски развития рака. Однако такой защитный эффект начинает проявляться лишь спустя более 10 лет после избавления от бактерии. Какие виды рака чаще всего диагностируют у россиян? Инфографика Подробнее

Какая связь?

Ученые пока не понимают детально механизм, которым хеликобактер вызывает колоректальный рак. И действительно, связь между бактерией, живущей в верхней части пищеварительного тракта, и опухолью, возникающей в его нижних отделах, не кажется очевидной. Однако современная наука располагает несколькими теориями, объясняющими это.

Самая популярная связана с системным воспалением. Хеликобактер вызывает хронический гастрит, в ответ иммунная система вырабатывает сигнальные молекулы — цитокины (интерлейкин-8, фактор некроза опухоли альфа и т. д.). Они попадают в общий кровоток, достигают толстого кишечника и поддерживают там постоянное «тихое» воспаление. Из-за этого клетки слизистой оболочки делятся чаще обычного, что резко повышает вероятность появления злокачественных мутаций.

Вторая по популярности версия связана с изменением микробиома всего пищеварительного тракта. Чтобы выжить в кислоте в желудке, хеликобактер производит фермент уреазу, который нейтрализует соляную кислоту вокруг себя. Это меняет общую кислотность (pH) верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В результате тут меняется химический баланс, и это влияет на то, какие бактерии выживают и размножаются дальше по кишечнику. Дисбиоз (нарушение микробного состава) приводит к тому, что начинают доминировать микроорганизмы, производящие канцерогенные продукты.

Третья версия связана с желчными кислотами. Под влиянием хеликобактера может меняться их метаболизм. Из-за этого становится больше именно агрессивных желчных кислот, которые в избыточном количестве достигают толстой кишки, там они действуют как местный токсин: повреждают ДНК клеток кишечника и стимулируют их аномальный рост.

Есть и другие возможные объяснения того, как хеликобактер вызывает рак. Но все это требует дополнительного изучения, и авторы исследования говорят об их необходимости. Они подчеркивают, что их выводы носят предварительный характер. Установлена сильная эпидемиологическая связь, но строгая причинно-следственная цепочка требует подтверждения в ходе клинических испытаний. Тем не менее факт, показывающий, что 22 % рака связаны с бактерией, это слишком весомый аргумент, чтобы его игнорировать. Коварен, но победим. Лучшие врачи рассказали, как справиться с раком и жить Подробнее

Профилактика возможна уже сейчас?

Конечно, главный нюанс касается профилактики. Уничтожение хеликобактера антибиотиками действительно помогает снизить риск, но это игра вдолгую. Защитный эффект, как выяснили ученые, начинает сказываться через десять лет после избавления от бактерии. Это означает, что лечить человека нужно задолго до того, как возникнут первые подозрения на опухоль.

«Наши результаты заслуживают внимания благодаря очевидным успехам программ скрининга и эрадикации хеликобактер пилори, и это показывают потенциальную двойную пользу», — говорит Юньхао Ли из Гонконгского университета. По сути, речь о том, что курс антибиотиков сейчас может спасти человека от двух видов опухолей в будущем.

О том, как определить, есть у вас хеликобактер или нет, мы подробно писали ранее. И в первую очередь такой исследование нужно, наверное, тем, у кого были близкие кровные родственники с колоректальным раком или с раком желудка, конечно.