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Можно ли поправиться от противозачаточных таблеток?

Категория:  Женское здоровье
Ответ эксперта
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Это один из самых стойких мифов о контрацепции. Что говорят исследования и стоит ли винить гормоны? Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

Обзор 49 исследований, посвящённых комбинированным оральным контрацептивам (КОК), показал, что убедительных доказательств того, что эти препараты провоцируют набор веса нет.

Однако важно понимать: исследования не доказывают и обратного — что вес вообще никогда не может измениться. Они лишь показывают, что значимого эффекта у большинства женщин не обнаружено. Это значит, что, если вы начали принимать препарат и через несколько недель увидели прибавку на весах, это ещё не повод винить гормоны.

КОК нередко начинают принимать в тот период, когда в жизни женщины и без них происходит много перемен: переезд, поступление в университет, новая работа, другие отношения, смена режима дня, недостаток движения, еда на ходу, изменения сна и возрастные перестройки.

Организм может отреагировать на гормональную контрацепцию. У одной женщины меняется аппетит, у другой появляется задержка жидкости и ощущение отёчности, у третьей — колебания настроения. Но если прошло не несколько недель, а несколько лет, оценивать ситуацию только через призму приема препаратов неверно. Например, женщина начала принимать КОК в 21 год, а к 24 годам заметила плюс 5 кг. За эти три года могли измениться питание, активность, сон, уровень стресса, обмен веществ и образ жизни в целом. Поэтому важно не искать одного виновника, а посмотреть на всю картину целиком.

Врачи не высказываются о запрете препарата. Следовательно, женщинам самим надо решать вопрос о том, использовать его или нет.
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Важно понять:

  • изменился только вес или ещё и аппетит,
  • что произошло с питанием: изменились ли порции, появились ли перекусы, сладкое, алкоголь,
  • стало ли меньше движения — как в тренировках, так и в бытовой активности,
  • появился ли стресс,
  • есть ли отёчность, изменения цикла, настроения, кожи,
  • сколько времени прошло с начала приёма КОК.

Что делать, если вес заметно изменился?

Понаблюдайте за динамикой: вес, самочувствие, аппетит, активность. Затем обсудите изменения с гинекологом. Если не подходит конкретный препарат, врач может предложить замену. При необходимости стоит подключить диетолога или другого специалиста.

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