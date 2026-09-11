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Как остановить кровь из носа?

АиФ Здоровье № 17. Как бегать безопасно 08/09/2026
Категория:  Здоровье Вопрос-ответ из газеты: АиФ Здоровье № 17 08/09/2026

У внука недавно пошла кровь из носа. К счастью, всё быстро прошло само. А если бы нет? Как надо действовать?

Ответ эксперта
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Отвечает фельдшер подстанции № 1 станции скорой и неотложной медицинской помощи А. С. Пучкова ДЗМ Михаил Петровичев:

— Носовое кровотечение может возникнуть внезапно — после травмы, при сухом воздухе, при повышении артериального давления или даже на первый взгляд без очевидной причины. В большинстве случаев оно не представляет серьёзной угрозы и останавливается при правильном оказании первой помощи.

Только спокойствие!

Тревога и волнение усиливают сердцебиение, что может способствовать усилению кровотечения. Постарайтесь не нервничать сами и успокоить пострадавшего. А затем действуйте по алгоритму:
  • Посадите пострадавшего и слегка наклоните ему голову вперёд. Ни в коем случае не запрокидывайте её назад — это может привести к стеканию крови в горло и возникновению рвотного рефлекса. Если же пострадавший находится без сознания, необходимо аккуратно переложить его на бок и контролировать дыхание.
  • Плотно прижмите крыло той нозд­ри, из которой идёт кровь, к носовой перегородке пальцами. Если кровоточат обе ноздри, прижмите оба крыла. Удерживайте не менее 15–20 минут. Дышать в это время придётся ртом. Если пострадал ребёнок, зажимать ему нос должен родитель. Важно выдержать положенное время, не поддаваясь соблазну посмотреть через 5 минут, закончилось ли кровотечение. Ребёнку в это время можно почитать книжку или включить мультик.
  • К переносице или в область носа нужно приложить холодный компресс. Лёд обязательно заверните в ткань, чтобы не травмировать кожу.
  • Кровь, которая попадает в рот, необходимо сплёвывать. Это снижает вероятность возникновения тошноты и рвоты впоследствии.

Если всё делать именно так, через четверть часа кровотечение остановится.

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«Красные флаги»

С обычным носовым кровотечением можно справиться самостоятельно. Но в некоторых случаях необходима срочная медицинская помощь. Звоните в скорую, если:

  • носовое кровотечение очень обильное или интенсивное;
  • кровь не удаётся остановить в течение 20 минут после правильного зажатия носа;
  • кровотечение возникло после травмы лица или собственно носа;
  • в носу находится инородное тело;
  • состояние пострадавшего ухудшается, появляются выраженная слабость, головокружение или потеря сознания.
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