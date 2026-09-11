Как остановить кровь из носа?
У внука недавно пошла кровь из носа. К счастью, всё быстро прошло само. А если бы нет? Как надо действовать?
Отвечает фельдшер подстанции № 1 станции скорой и неотложной медицинской помощи А. С. Пучкова ДЗМ Михаил Петровичев:
— Носовое кровотечение может возникнуть внезапно — после травмы, при сухом воздухе, при повышении артериального давления или даже на первый взгляд без очевидной причины. В большинстве случаев оно не представляет серьёзной угрозы и останавливается при правильном оказании первой помощи.
Только спокойствие!
Тревога и волнение усиливают сердцебиение, что может способствовать усилению кровотечения. Постарайтесь не нервничать сами и успокоить пострадавшего. А затем действуйте по алгоритму:
- Посадите пострадавшего и слегка наклоните ему голову вперёд. Ни в коем случае не запрокидывайте её назад — это может привести к стеканию крови в горло и возникновению рвотного рефлекса. Если же пострадавший находится без сознания, необходимо аккуратно переложить его на бок и контролировать дыхание.
- Плотно прижмите крыло той ноздри, из которой идёт кровь, к носовой перегородке пальцами. Если кровоточат обе ноздри, прижмите оба крыла. Удерживайте не менее 15–20 минут. Дышать в это время придётся ртом. Если пострадал ребёнок, зажимать ему нос должен родитель. Важно выдержать положенное время, не поддаваясь соблазну посмотреть через 5 минут, закончилось ли кровотечение. Ребёнку в это время можно почитать книжку или включить мультик.
- К переносице или в область носа нужно приложить холодный компресс. Лёд обязательно заверните в ткань, чтобы не травмировать кожу.
- Кровь, которая попадает в рот, необходимо сплёвывать. Это снижает вероятность возникновения тошноты и рвоты впоследствии.
Если всё делать именно так, через четверть часа кровотечение остановится.
«Красные флаги»
С обычным носовым кровотечением можно справиться самостоятельно. Но в некоторых случаях необходима срочная медицинская помощь. Звоните в скорую, если:
- носовое кровотечение очень обильное или интенсивное;
- кровь не удаётся остановить в течение 20 минут после правильного зажатия носа;
- кровотечение возникло после травмы лица или собственно носа;
- в носу находится инородное тело;
- состояние пострадавшего ухудшается, появляются выраженная слабость, головокружение или потеря сознания.