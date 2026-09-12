Цена улыбки. Врач Шестопалов посоветовал, как сэкономить на лечении зубов

Иногда люди делятся друг с другом тем, во сколько им обошлись те или иные услуги. В частности, стоматологические. И вот тут многих ожидает немалое удивление. Почему одна и та же услуга в разных клиниках может стоить в 5, а то и в 10 раз дороже. По каким причинам возникает такая пропасть в ценах, и на чем можно и нельзя экономить в стоматологии, aif.ru рассказал стоматолог эксперт, организатор экспертно-правового центра планирования и аудита Алексей Шестопалов.

«Не буду говорить о банальных вещах, таких, как разное качество материалов, разный опыт врачей, престиж клиники и её оснащение современным оборудованием, — говорит эксперт. — Всё это очень важно, но вы и сами об этом знаете. Но разве всё это объясняет такой серьезный разброс в ценах, например, на установку имплантата одной и той же фирмы или коронка из подобных материалов? Давайте разбираться!»

Медийный стоматолог

Репутация врача и его медийность, конечно же, увеличивает цену, спрос рождает предложение. Стоимость лечения у «раскрученных» соцсетями врачей значительно дороже, но тут всё по-честному. Если вы идёте к врачу-звезде, значит, вам это по карману, и будьте добры раскошелиться. Для многих людей медийность врача это синоним высокого доверия, а также символ престижа, подтверждение собственного высокого статуса, гарантия надежности и качества. Вы делаете этот шаг осознанно, и заранее знаете, что чек за лечение будет гораздо выше, чем в «обычной» стоматологии. Так что тут нет никакого обмана.

А вот манипуляции клиник за счет не соответствующей реальности рекламы — это другое дело. Нечестный маркетинговых ход, конечно, не позволит клинике обзавестись постоянной клиентурой, но вполне сгодится для привлечения первичных пациентов. Сохранить улыбку. Врач Шелудкова перечислила правила здоровья зубов Подробнее

Клиент созрел

Мы живем в мире, нашпигованном рекламой. Она смотрит на нас повсюду, и воздействует зачастую помимо нашего сознания. А чтобы точно поймать вас на крючок, маркетологи используют фразы-ловушки. Например, «имплантат под ключ за 30 тысяч рублей», или «имплантация без скрытых платежей и доплат по фиксированной цене», «высокое качество по ценам ниже, чем у конкурентов» и прочее.

Мозг тут же рисует завлекательную картинку, как вы установили имплантат или коронку, заплатив за это сущие копейки, как и указано в рекламе. Вы фиксируете номер телефона, название стоматологической клиники и записываетесь на прием. Миссия рекламы выполнена и вы уже на крючке.

Пошла «раскрутка»

А дальше вас постепенно будут «раскручивать». Но, конечно, не сразу. На консультации врач подтвердит, что низкая цена имплантат под ключ действительна, и в эту стоимость входят: осмотр, диагностика, анестезия, установка имплантат наложение и снятие швов, контрольный осмотр и всё это стоит именно столько, сколько вам было обещано — реклама не обманывает. Вы устанавливаете имплантат и радуетесь, что так вовремя узрели выгодное предложение. Но уже во время установки выясняется, что вот сюрприз, вам обязательно требуются дополнительные процедуры по наращиванию костной ткани, использование различных мембран, пинов и так далее. Это поднимает чек в три раза, но во время операции, когда уже сделан разрез, отказаться от дополнительных предложенных манипуляций будет уже гораздо сложнее. Пациент соглашается на все, доверяя опыту врача. Действительно, — думает он, — кто же мог подумать, что у меня такая проблемная ситуация. И открывает кошелек.

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Дело сделано?

Время проходит и, действительно, выясняется, что врач — молодец, поскольку имплантат прижился, и вы внутренне успокаиваетесь: мол, чуть дороже вышло, чем планировалось, но всё же вы не прогадали. И тут слышите: «Все отлично, можем приступать ко второму этапу установки формирователей десны». Эта процедура в пакет услуг не входит, но без неё никак. А чтобы обеспечить стабильность и долговечность ортопедической конструкции, оказывается, необходимо также поработать со слизистой — переместить лоскут, увеличить биотип слизистой и похожие манипуляции. И. конечно же, эти процедуры могут быть оправданы и необходимы. Дополнительное лечение проведено, результат положительный, но чек вырос еще на 50 000 рублей. Вы покрываетесь холодным потом, но не отступать же с полдороги? Снова платите, разумеется.

Металлический «штырь» уже у вас во рту, и стоит крепко. Но вот незадача — вас «забыли» предупредить, что снятие оттисков или сканирование для изготовления ортопедической конструкции и оплачивается тоже отдельно, средний чек 5000 руб. А заключительным этапом идет изготовление коронки, которая может обойтись от 25 000 до 80 000 руб в зависимости от материала. Как? Вы этого не знали? Ну, батенька, сами виноваты, доплачивайте.

О чем умалчивают клиники

Итого, обещанный имплантат под ключ за 30 тыс. рублей обошелся вам в кругленькую сумму с еще одним нулем.

Вы попали на деньги. А ведь, как писал Пушкин, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Перед тем, как принять решение остаться в этой клинике, вы могли бы сходить на консультации в другую стоматологию, где за эти же самые манипуляции по плану лечения вам бы насчитали сумму вдвое меньше, чем вам пришлось заплатить.

Увы, рекламный крючок на баннере сработал не в вашу пользу.

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Как не разориться

Чтобы избежать «накрутки» и скрытых платежей, обязательно:

внимательно читайте план и итоговую стоимость лечения, учитывая все описанные манипуляции, указанные в документе. И имейте в виду, что итоговая сумма может быть увеличена в процессе лечения на дополнительные действия врача;

И имейте в виду, что итоговая сумма может быть увеличена в процессе лечения на дополнительные действия врача; уточняйте итоговую стоимость не только при объемных протоколах лечения, но и при лечении обыкновенного кариеса . Порою, стоимость лечения любого кариеса в рекламе указывается в фиксированной суме 3000 рублей. Но при этом сумма не учитывает обязательные дополнительные процедуры, такие как анестезия, применение изолирующих систем, матриц, клиньев и других вспомогательных материалов. Это увеличит стоимость лечения в 2 раза минимум. Ну а лечение кариеса под микроскопом сделает ценник заоблачно высоким;

. Порою, стоимость лечения любого кариеса в рекламе указывается в фиксированной суме 3000 рублей. Но при этом сумма не учитывает обязательные дополнительные процедуры, такие как анестезия, применение изолирующих систем, матриц, клиньев и других вспомогательных материалов. Это увеличит стоимость лечения в 2 раза минимум. Ну а лечение кариеса под микроскопом сделает ценник заоблачно высоким; помните, что акционные предложения распространяются обычно только на одну процедуру, например, установку имплантата и не действуют на дополнительные и обязательные манипуляции при имплантации;

например, установку имплантата и не действуют на дополнительные и обязательные манипуляции при имплантации; узнавайте, есть ли альтернативные решения составленному протоколу лечения, используемым материалам . Часто достаточно хорошего результата можно добиться меньшими средствами;

. Часто достаточно хорошего результата можно добиться меньшими средствами; получите второе мнение, посетив другую клинику, или даже не одну.

По словам эксперта, в большинстве случаев маркетинг и клиники работают согласованно, и дополнительные манипуляции врачами часто умалчиваются в процессе первичной консультации. Пациенту сложно сразу ориентироваться в необходимости дополнительных процедур и их стоимости. Но перед началом лечения вы обязательно подписываете план лечения, где указана стоимость всех возможных процедур, в том числе и «на всякий случай». В ситуации разногласий пациенту будет сложно доказать правоту в рамках закона, если в документе , где указаны дополнительные возможные манипуляции, которые могут понадобиться в процессе лечения, стоит его подпись. Если возникают сомнения в стоимости, объеме предложенного протокола лечения, ясности и необходимости каждого этапа, спорные вопросы в процессе лечения, то самым разумным для пациента шагом будет консультация с независимым экспертом экспертно-правового центра, который занимается стоматологическим планированием и аудитом.