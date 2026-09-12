Цена улыбки. Врач Шестопалов посоветовал, как сэкономить на лечении зубов

Иногда люди делятся друг с другом тем, во сколько им обошлись те или иные услуги. В частности, стоматологические. И вот тут многих ожидает немалое удивление. Почему одна и та же услуга в разных клиниках может стоить в 5, а то и в 10 раз дороже. По каким причинам возникает такая пропасть в ценах, и на чем можно и нельзя экономить в стоматологии, aif.ru рассказал стоматолог эксперт, организатор экспертно-правового центра планирования и аудита Алексей Шестопалов.
«Не буду говорить о банальных вещах, таких, как разное качество материалов, разный опыт врачей, престиж клиники и её оснащение современным оборудованием, — говорит эксперт. — Всё это очень важно, но вы и сами об этом знаете. Но разве всё это объясняет такой серьезный разброс в ценах, например, на установку имплантата одной и той же фирмы или коронка из подобных материалов? Давайте разбираться!»
Медийный стоматолог
Репутация врача и его медийность, конечно же, увеличивает цену, спрос рождает предложение. Стоимость лечения у «раскрученных» соцсетями врачей значительно дороже, но тут всё по-честному. Если вы идёте к врачу-звезде, значит, вам это по карману, и будьте добры раскошелиться. Для многих людей медийность врача это синоним высокого доверия, а также символ престижа, подтверждение собственного высокого статуса, гарантия надежности и качества. Вы делаете этот шаг осознанно, и заранее знаете, что чек за лечение будет гораздо выше, чем в «обычной» стоматологии. Так что тут нет никакого обмана.
А вот манипуляции клиник за счет не соответствующей реальности рекламы — это другое дело. Нечестный маркетинговых ход, конечно, не позволит клинике обзавестись постоянной клиентурой, но вполне сгодится для привлечения первичных пациентов.
Клиент созрел
Мы живем в мире, нашпигованном рекламой. Она смотрит на нас повсюду, и воздействует зачастую помимо нашего сознания. А чтобы точно поймать вас на крючок, маркетологи используют фразы-ловушки. Например, «имплантат под ключ за 30 тысяч рублей», или «имплантация без скрытых платежей и доплат по фиксированной цене», «высокое качество по ценам ниже, чем у конкурентов» и прочее.
Мозг тут же рисует завлекательную картинку, как вы установили имплантат или коронку, заплатив за это сущие копейки, как и указано в рекламе. Вы фиксируете номер телефона, название стоматологической клиники и записываетесь на прием. Миссия рекламы выполнена и вы уже на крючке.
Пошла «раскрутка»
А дальше вас постепенно будут «раскручивать». Но, конечно, не сразу. На консультации врач подтвердит, что низкая цена имплантат под ключ действительна, и в эту стоимость входят: осмотр, диагностика, анестезия, установка имплантат наложение и снятие швов, контрольный осмотр и всё это стоит именно столько, сколько вам было обещано — реклама не обманывает. Вы устанавливаете имплантат и радуетесь, что так вовремя узрели выгодное предложение. Но уже во время установки выясняется, что вот сюрприз, вам обязательно требуются дополнительные процедуры по наращиванию костной ткани, использование различных мембран, пинов и так далее. Это поднимает чек в три раза, но во время операции, когда уже сделан разрез, отказаться от дополнительных предложенных манипуляций будет уже гораздо сложнее. Пациент соглашается на все, доверяя опыту врача. Действительно, — думает он, — кто же мог подумать, что у меня такая проблемная ситуация. И открывает кошелек.
Дело сделано?
Время проходит и, действительно, выясняется, что врач — молодец, поскольку имплантат прижился, и вы внутренне успокаиваетесь: мол, чуть дороже вышло, чем планировалось, но всё же вы не прогадали. И тут слышите: «Все отлично, можем приступать ко второму этапу установки формирователей десны». Эта процедура в пакет услуг не входит, но без неё никак. А чтобы обеспечить стабильность и долговечность ортопедической конструкции, оказывается, необходимо также поработать со слизистой — переместить лоскут, увеличить биотип слизистой и похожие манипуляции. И. конечно же, эти процедуры могут быть оправданы и необходимы. Дополнительное лечение проведено, результат положительный, но чек вырос еще на 50 000 рублей. Вы покрываетесь холодным потом, но не отступать же с полдороги? Снова платите, разумеется.
Металлический «штырь» уже у вас во рту, и стоит крепко. Но вот незадача — вас «забыли» предупредить, что снятие оттисков или сканирование для изготовления ортопедической конструкции и оплачивается тоже отдельно, средний чек 5000 руб. А заключительным этапом идет изготовление коронки, которая может обойтись от 25 000 до 80 000 руб в зависимости от материала. Как? Вы этого не знали? Ну, батенька, сами виноваты, доплачивайте.
О чем умалчивают клиники
Итого, обещанный имплантат под ключ за 30 тыс. рублей обошелся вам в кругленькую сумму с еще одним нулем.
Вы попали на деньги. А ведь, как писал Пушкин, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Перед тем, как принять решение остаться в этой клинике, вы могли бы сходить на консультации в другую стоматологию, где за эти же самые манипуляции по плану лечения вам бы насчитали сумму вдвое меньше, чем вам пришлось заплатить.
Увы, рекламный крючок на баннере сработал не в вашу пользу.
Как не разориться
Чтобы избежать «накрутки» и скрытых платежей, обязательно:
- внимательно читайте план и итоговую стоимость лечения, учитывая все описанные манипуляции, указанные в документе. И имейте в виду, что итоговая сумма может быть увеличена в процессе лечения на дополнительные действия врача;
- уточняйте итоговую стоимость не только при объемных протоколах лечения, но и при лечении обыкновенного кариеса. Порою, стоимость лечения любого кариеса в рекламе указывается в фиксированной суме 3000 рублей. Но при этом сумма не учитывает обязательные дополнительные процедуры, такие как анестезия, применение изолирующих систем, матриц, клиньев и других вспомогательных материалов. Это увеличит стоимость лечения в 2 раза минимум. Ну а лечение кариеса под микроскопом сделает ценник заоблачно высоким;
- помните, что акционные предложения распространяются обычно только на одну процедуру, например, установку имплантата и не действуют на дополнительные и обязательные манипуляции при имплантации;
- узнавайте, есть ли альтернативные решения составленному протоколу лечения, используемым материалам. Часто достаточно хорошего результата можно добиться меньшими средствами;
- получите второе мнение, посетив другую клинику, или даже не одну.
По словам эксперта, в большинстве случаев маркетинг и клиники работают согласованно, и дополнительные манипуляции врачами часто умалчиваются в процессе первичной консультации. Пациенту сложно сразу ориентироваться в необходимости дополнительных процедур и их стоимости. Но перед началом лечения вы обязательно подписываете план лечения, где указана стоимость всех возможных процедур, в том числе и «на всякий случай». В ситуации разногласий пациенту будет сложно доказать правоту в рамках закона, если в документе , где указаны дополнительные возможные манипуляции, которые могут понадобиться в процессе лечения, стоит его подпись. Если возникают сомнения в стоимости, объеме предложенного протокола лечения, ясности и необходимости каждого этапа, спорные вопросы в процессе лечения, то самым разумным для пациента шагом будет консультация с независимым экспертом экспертно-правового центра, который занимается стоматологическим планированием и аудитом.