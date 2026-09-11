Иммунолог Иванова рассказала, что действительно укрепляет иммунитет

Сбалансированное питание и физическая активность действительно помогают поддерживать иммунную систему, тогда как многие аптечные средства «для повышения иммунитета» не имеют убедительной доказательной базы, рассказала в беседе с Пятым каналом иммунолог Олеся Иванова.

По словам врача, иммунная система состоит из множества взаимозаменяемых звеньев, поэтому её нельзя легко «сломать» или быстро усилить одним препаратом. Некоторые популярные средства, как отметила Иванова, могут работать лишь за счёт эффекта плацебо, а у части из них возможны побочные эффекты.

Вместо таких препаратов специалист советует обратить внимание на питание. В качестве полезного варианта она выделила средиземноморский рацион с овощами, фруктами, орехами, рыбой и оливковым маслом.

Также важно следить за уровнем витамина D и железа, поскольку их дефицит может сопровождаться жалобами на ослабленное самочувствие. Йогурты, мёд, лимон и чеснок тоже можно включать в рацион, однако основой Иванова назвала именно полноценное питание и физическую активность.