Правильно составленный завтрак помогает дольше сохранять сытость и контролировать количество съеденного в течение дня. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

По ее словам, масса тела зависит от общей калорийности и состава рациона, поэтому даже полезный завтрак может оказаться слишком калорийным при бесконтрольном добавлении орехов, масла, сыра, меда и сухофруктов.

Для более длительной сытости завтрак должен включать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи. Цельнозерновые продукты обычно насыщают лучше очищенных круп и белого хлеба.

Устинова назвала удачными вариантами кашу из цельной крупы, которую можно дополнить молоком, натуральным йогуртом или творогом, а также яйца с овощами и цельнозерновым хлебом. При этом она предупредила, что ежедневное добавление бекона, сосисок и большого количества сыра делает завтрак избыточно соленым и богатым насыщенными жирами. Также подходят творог или натуральный йогурт без добавленного сахара с ягодами, фруктами и семенами, но покупные фруктовые йогурты, глазированные сырки и творожные десерты могут содержать много сахара.

Людям, предпочитающим несладкую пищу, специалист посоветовала цельнозерновой бутерброд с запеченной птицей, рыбой, яйцом, творожным сыром или хумусом и овощами. Менее удачным выбором она назвала сладкие хлопья, выпечку, печенье, сок и кофе с сиропом, поскольку в них часто недостаточно белка и клетчатки. Оптимальная формула завтрака, по ее словам, включает источник белка, цельнозерновой продукт или овощи и умеренное количество полезных жиров.

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