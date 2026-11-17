Употребление кофе натощак вместо завтрака крадет энергию на весь день и является одной из главных ошибок в питании. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по здоровому питанию и образу жизни Евгения Новикова.

По ее словам, такой напиток провоцирует подъем кортизола и не дает сытости, поэтому уже через 40 минут появляются раздражительность, чувство голода и тяга к сладкому, а за ними перекусы из пустых быстрых углеводов.

Эксперт призвала планировать белково-жировой завтрак в течение одного-полутора часов после пробуждения, например из двух яиц, половинки авокадо или горсти орехов, овощного салата с масляной заправкой и бутерброда из серого хлеба со сливочным маслом. Начинать трапезу она посоветовала с клетчатки, затем есть белок и жиры, а медленные углеводы оставлять на конец. Такой порядок замедляет всасывание глюкозы и обеспечивает сытость на четыре-пять часов.

Среди других ошибок Новикова назвала недостаток белка, из-за которого страдает концентрация внимания, и посоветовала добавлять его в каждый прием пищи порцией размером с ладонь без пальцев, а красное мясо есть один-два раза в неделю. Не менее важен, по ее словам, питьевой режим, поскольку обезвоживание на один-два процента снижает эффективность и концентрацию мозга на 10–15 процентов. Она рекомендовала ориентироваться на 30 мл воды на килограмм веса для женщин и 40 мл для мужчин, а при желании перекусить сначала выпить стакан или полстакана воды, так как жажду часто путают с голодом.

Специалист посоветовала отказаться от плотных обедов на бегу, поскольку еда за компьютером и в спешке приводит к перееданию и чувству тяжести. Она рекомендовала выделять на прием пищи минимум 20–30 минут без телевизора и ноутбука и медленно пережевывать еду до состояния кашицы.

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