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Диетолог Поляков сказал, кому опасно делать уколы для похудения

magnific.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Уколы для похудения, которые есть как на отечественном, так и на зарубежных рынках, изначально разрабатывались для людей с сахарным диабетом, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. 

Специалист подчеркнул, что не советовал бы использовать подобные препараты всем, кроме тех, для кого они изначально создавались.

«Эти препараты создавались для людей с сахарным диабетом. И основная их цель была - снизить уровень сахара в крови, стабилизировать гликемический профиль, и, соответственно, снизить риски, которые возникают на фоне высоких сахаров, в первую очередь, для сердечно-сосудистой системы, почек, зрительной системы и так далее. В дальнейшем обратили внимание на побочный эффект, который вызывается этой группой препаратов, то, что у человека снижается аппетит, он меньше ест и начинает снижаться вес», - пояснил эксперт.

Поляков подчеркнул, что единственная причина, по которой человек должен использовать этот препарат, это прямое назначение, то есть наличие сахарного диабета. 

«Мое личное мнение, как врача-эндокринолога, заключается в том, что этот препарат должны применять только люди с сахарным диабетом. Людям с избыточным весом, ожирением я бы данные препараты не рекомендовал, поскольку там есть очень много побочных эффектов», - добавил специалист.

Ране диетолог Поляков назвал главную опасность уколов для похудения.
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