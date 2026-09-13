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Диетолог назвал самый полезный вид мёда

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Полезным является только натуральный мед, именно он содержит все необходимые питательные вещества, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков. 

Специалист отметил, что варенье, джем и сгущенка являются приятными, но, скорее, вредными лакомствами. А натуральный мед выпадает из этого списка. 

«Мед может быть полезным продуктом, если он натуральный. Именно такой мед содержит все необходимые питательные вещества. При этом если речь идет о продукте, который лишь похож на мед, то никаких полезных или лечебных свойств не будет», - пояснил эксперт.

Умеренное употребление меда способствует снижению «плохого» холестерина и повышению «хорошего», улучшает функцию эндотелия сосудов, препятствует образованию тромбов и оказывает мягкое антиаритмическое действие благодаря калию и магнию. 

Кроме того, мед обладает обволакивающим, антибактериальным и противовоспалительным эффектом, помогая при кашле и простуде.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть сгущенку.
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