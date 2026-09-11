8 полезных десертов. Как консервировать груши, яблоки и бруснику без сахара

Варенья, джемы, компоты и прочая пастила — отличные варианты сладких заготовок из фруктов и ягод. Так мы обзаводимся десертами на зиму и при этом не даем погибнуть урожаю яблок и слив. Сохраняем летнее настроение. Вот только вся польза фруктов и ягод оказывается «погребена» под килограммами сахара — его очень много в зимних закрутках. Тем временем врачи рекомендуют количество сахара сделать как можно меньше, удалить весь добавленный сахар из еды. К тому же существует много людей, которые ограничивают сладкое из-за проблем с углеводным обменом: диабетом 2 типа или инсулинорезистентностью.

Выход есть — сделать заготовки из фруктов без добавленного сахара. Их сладость будет достигаться за счет уваривания и сушки сладких и кисло-сладких фруктов и ягод.

Отметим, что все, кто имеет проблемы с углеводным обменом, должны проконсультироваться с лечашим врачом по поводу включения таких заготовок в рацион на постоянной основе.

Ведро ежевики для заготовок и десертов. 8 лучших идей для фиолетовой ягоды Подробнее

Без сахара, меда и других подсластителей можно обойтись при варке варенья или джема, причем такие заготовки не потеряют во вкусе, а хранится должны в холодильнике. При комнатной температуре можно хранить только сушеные или вяленые фрукты, если не указано иное.

Делимся рецептами сладких блюд на зиму, приготовленных без использования сахара.

Персиково-яблочная пастила

1 кг персиков

1 кг сладких яблок

2 ст.л. лимонного сока

Шаг 1. У персиков удалите косточки. Яблоки очистите от сердцевины.

Шаг 2. Нарежьте фрукты, положите в кастрюлю и добавьте 50–70 мл воды.

Шаг 3. Тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости.

Шаг 4. Измельчите блендером. Если пюре жидкое, уваривайте без крышки еще 10–20 минут.

Шаг 5. Распределите слоем 4–6 мм по поддону сушилки или пергаменту с силиконовым покрытием.

Шаг 6. Сушите в электросушилке при 55–60 градусах около 8–12 часов, или в духовке на минимальной температуре с приоткрытой дверцей.

Шаг 7. Для хранения заверните в пергамент и уберите в герметичный бокс. Пастилу можно хранить при комнатной температуре.

Фото: АиФ/ Ирина Малина

Яблочное повидло

2 кг сладких яблок

100 мл воды

корица

2 ст.л. лимонного сока

Шаг 1. Удалите сердцевины, нарежьте яблоки. Кожуру можно оставить: в ней много пектина.

Шаг 2. Положите в широкую кастрюлю, влейте воду и тушите под крышкой 20–30 минут.

Шаг 3. Измельчите блендером или протрите через сито.

Шаг 4. Варите на слабом огне без крышки 40–90 минут, регулярно помешивая. Масса должна уменьшиться примерно вдвое и держаться на ложке.

Шаг 5. Для более насыщенного вкуса можно запекать пюре при 140–150 ^(\circC) около 1–2 часов, перемешивая каждые 20 минут.

Шаг 6. Разложите по чистым банкам и остудите. Храните в холодильнике или в морозилке в течение 10 месяцев.

Моченые яблоки без сахара

2 кг яблок

2 л воды

40 г крупной соли

горсть листьев смородины

корица, гвоздика, душистый перец

Шаг 1. Выберите целые яблоки без повреждений. Вымойте их.

Шаг 2. Растворите соль в кипяченой воде и полностью остудите рассол.

Шаг 3. На дно чистой емкости положите часть листьев, затем плотно уложите яблоки. Положите пряности. Сверху накройте оставшимися листьями.

Шаг 4. Залейте холодным рассолом. Яблоки должны быть полностью погружены.

Шаг 5. Установите небольшой гнет и прикройте емкость крышкой, не перекрывая полностью выход газов.

Шаг 6. Оставьте на 5–7 дней при 18–22 градусов. Ежедневно проверяйте уровень рассола и удаляйте пену.

Шаг 7. Перенесите в холодильник или погреб с температурой 2–6 градуса. Яблоки будут готовы примерно через 3–4 недели. Хранить в холодильнике, в рассоле.

Мочить в кадушке. Шеф-повара рассказали, как правильно заквасить яблоки Подробнее

Грушевая пастила

2 кг сладких груш

2 ст.л. лимонного сока

зерна кардамона

Шаг 1. Удалите сердцевины, нарежьте груши.

Шаг 2. Сложите в кастрюлю, добавьте лимонный сок и 50 мл воды.

Шаг 3. Тушите под крышкой 15–20 минут.

Шаг 4. Измельчите в однородное пюре.

Шаг 5. Уваривайте 15–30 минут, поскольку груши обычно дают много сока.

Шаг 6. Распределите слоем около 5 мм.

Шаг 7. Сушите при 55–60 градусах в течение 8–14 часов в электросушилке или в духовке при 60–80 градусах с приоткрытой дверцей.

Шаг 8. Остудите, нарежьте или сверните рулетами.

Фото: pixabay.com

Персики в собственном соку

2 кг очень спелых персиков

2-3 ст.л. лимонного сока

Шаг 1. Сделайте на кожице крестообразные надрезы.

Шаг 2. Опустите персики в кипяток на 30–40 секунд, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу.

Шаг 3. Удалите косточки, нарежьте мякоть дольками.

Шаг 4. Примерно треть персиков измельчите в пюре и смешайте с лимонным соком.

Шаг 5. Уложите дольки в контейнеры и залейте персиковым пюре, чтобы оно заполнило пустоты.

Шаг 6. Оставьте сверху 1,5–2 см свободного пространства.

Шаг 7. Закройте и заморозьте. Храните в морозилке до 10 месяцев.

Бархатистые фрукты. Готовим из персиков и абрикосов Подробнее

Айвово-яблочный мармелад

1 кг айвы

1 кг яблок

250 мл воды

2 ст.л. лимонного сока

Шаг 1. Айву тщательно вымойте, удалите пушок и сердцевины. Яблоки также очистите от сердцевин.

Шаг 2. Нарежьте плоды, положите в кастрюлю, добавьте воду.

Шаг 3. Варите под крышкой 30–40 минут до полной мягкости айвы.

Шаг 4. Измельчите массу блендером или протрите через сито.

Шаг 5. Добавьте лимонный сок.

Шаг 6. Уваривайте в широкой посуде на слабом огне 40–90 минут, постоянно помешивая. Масса должна стать очень густой и начать отходить от стенок.

Шаг 7. Выложите слоем 1–1,5 см в форму, застеленную силиконизированным пергаментом.

Шаг 8. Сушите при 60–70 градусах около 4–8 часов, затем оставьте при комнатной температуре еще на 1–2 дня. Периодически переворачивайте пласт.

Шаг 9. Нарежьте мармелад после полного подсыхания, заверните в пергамент и храните в прохладном месте до 1 месяца.

Брусника в собственном соку

1 кг брусники

Шаг 1. Переберите и вымойте ягоды.

Шаг 2. Половину брусники положите в кастрюлю и слегка разомните.

Шаг 3. Нагревайте на слабом огне, пока ягоды не дадут достаточно сока.

Шаг 4. Добавьте оставшуюся бруснику.

Шаг 5. Прогревайте 5–7 минут после появления первых признаков кипения, аккуратно перемешивая. Сильно кипятить не нужно.

Шаг 6. Разложите по чистым небольшим банкам или контейнерам, дайте остыть.

Шаг 7. Храните в холодильнике до 10 дней, также можно заморозить.

Брусника или клюква: что полезнее? Подробнее

Моченая брусника

1 кг брусники

1 л воды

1 ч.л. соли

палочка корицы

пара звездочек бадьяна

несколько бутонов гвоздики, несколько горошин черного перца

Шаг 1. Переберите ягоды, удалите листья и поврежденные плоды. Вымойте.

Шаг 2. Воду прокипятите 3–5 минут вместе с солью и специями, затем полностью остудите.

Шаг 3. Заполните чистую банку брусникой примерно до плечиков.

Шаг 4. Залейте холодной водой так, чтобы ягоды были покрыты.

Шаг 5. Прижмите небольшим чистым грузом или специальной решеткой.

Шаг 6. Неплотно прикройте крышкой и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре.

Шаг 7. Затем закройте и переставьте в холодильник, оставьте на 2-3 недели. Когда ягоды будут готовы, храните в холодильнике.