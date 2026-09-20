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Стало известно, как подготовить теплицу к зиме и сохранить почву здоровой

Александра Левашова / АиФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Подготовку теплицы к зиме рекомендуется начинать сразу после сбора последнего урожая. Садовод Светлана Самойлова в беседе с URA.RU рассказала, какие работы нужно провести осенью, чтобы весной почва была готова к новому сезону.

В первую очередь необходимо убрать растительные остатки из почвы и с дорожек. Затем желательно снять верхний слой грунта толщиной около 10 см. После этого почву можно засеять сидератами и накрыть пленкой.

«Пленку оставляют до холодов, а перед первыми заморозками убирают. Это нужно, чтобы зимой можно было засыпать почву снегом», — пояснила Самойлова.

Для защиты от вредителей садовод рекомендует обработать теплицу табачной шашкой. Насекомые могут оставить в почве личинки, которые весной способны повредить растения.

Осенью удобрять грунт необязательно. При желании можно внести комплексное удобрение, которое успеет раствориться к весне.

Перед наступлением холодов также следует слить воду из всех емкостей, чтобы она не замерзла. Систему капельного полива рекомендуется отсоединить от бочки и разместить на грунте либо свернуть и убрать в теплицу.

Мыть теплицу осенью эксперт считает нецелесообразным, поскольку за зиму она снова загрязнится. Эту работу лучше перенести на весну. При этом для разных материалов специалисты советуют отдельные средства. Металлические окрашенные детали можно обработать бордоской жидкостью, ПВХ-трубы рекомендуется мыть раствором белизны, а деревянные элементы следует мыть раствором хлорки с последующей обработкой медным купоросом.

Стекло можно мыть хозяйственным мылом или средством для посуды, а затем промывать водой. Поликарбонат можно очистить водой под напором и протереть тканью, смоченной в мыльном растворе.

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