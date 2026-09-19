Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
1111

Садовод Туманов рассказал, как правильно утилизировать гнилые яблоки

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Гнилые яблоки нужно убирать и закапывать в землю подальше от сада, так как они являются рассадником инфекций и могут заразить здоровые яблони. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», эксперт Андрей Туманов.

«Сейчас гнилых яблок валяется много. Любое гнилое яблоко – это открытая дверь для инфекции. Споры разлетаются, что приводит к плохой фитосанитарной обстановке. Обязательно нужно убирать гнилые и высохшие яблоки», — подчеркнул Туманов.

Эксперт посоветовал при сборе яблок брать две емкости, чтобы хорошие и плохие фрукты собирать раздельно.

«Сначала собираете плохие, утилизируете их. Закапываете поглубже, например. А потом уже занимаетесь хорошими. Не забывайте делать такую простейшую вещь», — отметил он, пояснив, что не сделав этот шаг, яблони могут начать болеть.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Дачасоветы садоводамэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть