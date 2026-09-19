Садовод Туманов рассказал, как правильно утилизировать гнилые яблоки

Гнилые яблоки нужно убирать и закапывать в землю подальше от сада, так как они являются рассадником инфекций и могут заразить здоровые яблони. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», эксперт Андрей Туманов.

«Сейчас гнилых яблок валяется много. Любое гнилое яблоко – это открытая дверь для инфекции. Споры разлетаются, что приводит к плохой фитосанитарной обстановке. Обязательно нужно убирать гнилые и высохшие яблоки», — подчеркнул Туманов.

Эксперт посоветовал при сборе яблок брать две емкости, чтобы хорошие и плохие фрукты собирать раздельно.

«Сначала собираете плохие, утилизируете их. Закапываете поглубже, например. А потом уже занимаетесь хорошими. Не забывайте делать такую простейшую вещь», — отметил он, пояснив, что не сделав этот шаг, яблони могут начать болеть.