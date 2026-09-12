Садовод Туманов рассказал, как хранить урожай яблок с осени до весны

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов», эксперт Андрей Туманов в эксклюзивном интервью aif.ru поделился секретами хранения яблок до зимы.

По его словам, чтобы сохранить урожай как можно дольше, в первую очередь нужно обращать внимание на яблоки зимних сортов.

«Тот же, допустим, “Синап Орловский” — самое распространённое яблоко на хранении сейчас в средней полосе. Оно без проблем лежит до марта. Иногда даже перележивает. "Антоновка" в некоторых регионах России тоже может быть зимней и храниться, но она никогда не долеживает дольше Нового год», — отметил Туманов.

При этом важно учитывать регион, где планируется хранить яблоки.

«В разных регионах сорта лежат по-разному. Допустим, какой-то зимний сорт, который у нас, может быть в Краснодарском крае осенним, понимаете?» — пояснил Туманов.

Летние сорта, продолжил эксперт, вообще не подлежат хранению.

«Летние сорта вообще не хранятся. Они на еду, что-то на переработку, на сок. Осенние — месяц-два могут полежать, но всё равно они не на хранение», — подчеркнул садовод.

Среди известных осенних сортов Туманов выделил «Штрейфлинг».

«Их тоже по максимуму быстро используем, но на хранение в погреба не закладываем. Они могут в холодильнике полежать. Любая пониженная температура продлевает хранение даже осенних яблок. В основном, конечно, они для использования: еда, сок, шарлотки, пироги и прочее. Все, что мы из яблок делаем», — отметил он.

Что касается зимних сортов, то их, по словам Туманова, рекомендуют сажать больше всего. «Если сажается, допустим, 7 яблонь, из них, как правило, 4-5 — это зимние сорта, а остальное — 2 осенних, 1 летнее. Почему? Потому что зимнее яблоко будет несколько месяцев вас кормить. Если осеннее — там месяц, летнее — меньше даже месяца», — объяснил садовод.

Однако, чтобы яблоки хорошо хранились, нужны сорта, устойчивые к грибным болезням.

«Любое грибное заболевание ведёт к тому, что на яблочко навешивается целый букет разных болезней и оно просто сгнивает», — предупредил Туманов.

Он добавил, что некоторые болезни уже побеждены. «Кое-какие болезни мы преодолели, например, паршу. Вот тот же "Синап Орловский", они не болеют паршой. Ну, они болеют монилиозом. Монилиоз — это когда яблоки просто начинают гнить. Вот на бочку гнилое пятно образуется с такими беловатыми подушечками, где споры созревают», — уточнил садовод.

По его словам, для хранения необходимы профилактические меры.

«Потому что если есть сорта, которые противостоят парше, то сортов, которые противостоят монилиозу, а также другим плодовым гнилям, нет. Противостояние болезням - это комплексная работа, потому что начинается с весны, то есть начинаются профилактические обработки фунгицидами. Это правильная обрезка сада, чтобы не было затенения. Это правильные поливы, поддержание определённой влажности почвы, правильная подкормка, потому что здоровое дерево лучше противостоит грибным болезням», — пояснил Туманов.

Он подчеркнул, что это не сиюминутная работа.

«Видите, как всего много нужно, чтобы яблоки хранеились. Этим целый сезон этим занимаются. Нет такого лайфхака, чтобы всё упростить в данном случае», — заключил садовод.