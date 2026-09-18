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Биолог Ларионов сказал, почему нельзя сыпать золу под все растения на даче

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Бесконтрольное использование древесной золы в качестве универсального удобрения может нанести вред огородным культурам из-за выраженной щелочной реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

Он отметил, что регулярное внесение этого вещества повышает уровень pH почвы, что подходит далеко не всем растениям и способно нарушить усвоение питательных элементов. Эксперт категорически не рекомендует использовать золу для культур, предпочитающих кислую почву, таких как голубика, клюква, гортензии и хвойные растения. Избыточное ощелачивание также опасно при выращивании картофеля, поскольку провоцирует развитие парши и значительно снижает урожайность. Кроме того, одновременное внесение золы и азотных удобрений приводит к улетучиванию азота в газообразной форме, что полностью лишает подкормку эффективности.

Для удобрения огорода подходит исключительно пепел от сжигания чистой древесины без каких-либо химических примесей. Использование отходов от окрашенных досок, фанеры или бытового мусора категорически запрещено из-за высокого риска загрязнения земли тяжелыми металлами. Профессор также предостерег от чрезмерного дозирования, так как избыток кальция и калия блокирует усвоение растениями железа и марганца, вызывая хлороз.

Несмотря на существующие ограничения, полностью отказываться от этого природного источника микроэлементов не стоит. При разумном дозировании и учете особенностей грунта зола станет отличным источником калия и кальция для томатов, огурцов, капусты и плодовых деревьев, заключил Ларионов.

Ранее агроном Денис Терентьев объяснил, когда зеленые томаты превращаются в яд.
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