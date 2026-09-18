Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
779

Агроном Терентьев объяснил, когда зеленые томаты превращаются в яд

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Осенний сбор урожая часто оставляет нас с горой жестких зеленых плодов, которые кажутся абсолютно непригодными для пищи. Однако не торопитесь избавляться от них или ждать неделями их созревания на подоконнике. Правильный подход к этим капризным овощам позволяет открыть удивительные вкусовые сочетания без малейшего риска для желудка.
 
«В дикой природе представители семейства пасленовых защищают себя от вредителей с помощью особых химических соединений – гликоалкалоидов, - рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев. - Если в картофеле накапливается всем известный соланин, то в помидорах за безопасность отвечает альфа-томатин».
 
Наивысшая концентрация этого вещества фиксируется в молодых побегах и мелких, только сформировавшихся завязях. По мере того как овощ развивается и меняет окраску, уровень токсина стремительно падает. Именно поэтому крошечный плотный помидорчик глубокого зеленого цвета и крупный томат, завершивший свой рост, обладают абсолютно разным химическим составом.

«Главная ошибка - приравнивать зеленые помидоры к позеленевшему картофелю, - объясняет эксперт. - Томатин значительно менее токсичен, чем соланин, и тяжелые отравления им в медицинской практике встречаются крайне редко. Тем не менее превращать недозрелые овощи в основу ежедневного рациона точно не стоит. Я рекомендую использовать только те плоды, которые уже достигли нормального для своего сорта размера и начали слегка бледнеть, переходя в стадию молочной спелости».
 
Агроном советует мелкие, твердые и горькие завязи безжалостно выбрасывать или отправлять на дозаривание в теплое место. Если же после дегустации необычного блюда вы почувствовали дискомфорт в желудке, тошноту или тяжесть, употребление таких продуктов следует немедленно прекратить.
 
Ранее терапевт Сергей Астафуров объяснил, чем опасна плесень на даче.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ДачаОгородтоматы
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть