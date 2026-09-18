Агроном Терентьев объяснил, когда зеленые томаты превращаются в яд

Осенний сбор урожая часто оставляет нас с горой жестких зеленых плодов, которые кажутся абсолютно непригодными для пищи. Однако не торопитесь избавляться от них или ждать неделями их созревания на подоконнике. Правильный подход к этим капризным овощам позволяет открыть удивительные вкусовые сочетания без малейшего риска для желудка.



«В дикой природе представители семейства пасленовых защищают себя от вредителей с помощью особых химических соединений – гликоалкалоидов, - рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев. - Если в картофеле накапливается всем известный соланин, то в помидорах за безопасность отвечает альфа-томатин».



Наивысшая концентрация этого вещества фиксируется в молодых побегах и мелких, только сформировавшихся завязях. По мере того как овощ развивается и меняет окраску, уровень токсина стремительно падает. Именно поэтому крошечный плотный помидорчик глубокого зеленого цвета и крупный томат, завершивший свой рост, обладают абсолютно разным химическим составом.

«Главная ошибка - приравнивать зеленые помидоры к позеленевшему картофелю, - объясняет эксперт. - Томатин значительно менее токсичен, чем соланин, и тяжелые отравления им в медицинской практике встречаются крайне редко. Тем не менее превращать недозрелые овощи в основу ежедневного рациона точно не стоит. Я рекомендую использовать только те плоды, которые уже достигли нормального для своего сорта размера и начали слегка бледнеть, переходя в стадию молочной спелости».



Агроном советует мелкие, твердые и горькие завязи безжалостно выбрасывать или отправлять на дозаривание в теплое место. Если же после дегустации необычного блюда вы почувствовали дискомфорт в желудке, тошноту или тяжесть, употребление таких продуктов следует немедленно прекратить.



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