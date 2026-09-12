Золотая виза, розовая вилла, 3 млрд: как живут Пугачева и Галкин на Кипре

В феврале 2025 года на Кипре появились две компании — Omnideal и Omnitotal. Обе структуры специализируются на покупке, продаже и управлении движимым и недвижимым имуществом. Согласно документам, владелицей Omnideal Ltd числится сама Алла Пугачева, а собственником Omnitotal — Максим Галкин*.

С марта 2026 года Галкин занял пост генерального директора в обеих организациях. В документах указано, что звездная пара имеет статус предпринимателей, а в графе гражданства у обоих значится Кипр. Как отмечают СМИ, до комика компаниями управляли структуры группы Patrician, которая занимается трастами, недвижимостью и активами состоятельных клиентов. Ее глава Ставрос Павлоу много лет работал с российским бизнесом и сопровождал сделки на сотни миллионов долларов.

Зачем им нужен бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин могли зарегистрировать компании на Кипре для того, чтобы легально сдавать в аренду недвижимость. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил юрист Александр Хаминский.

«Не думаю, что речь о каких-то скрытых доходах, доходах от источников в России. Давайте посмотрим на Пугачеву. Она достаточно взрослая женщина, которая никогда не занималась бизнесом и только творческой деятельностью. У Галкина тоже опыта ведения бизнеса нет, он в творчестве. Я могу предположить, что на свободные средства они купили дома, квартиры, апартаменты и просто их сдают. А чтобы доход был легальным, они зарегистрировались на Кипре как предприниматели, показывают выручку от сдачи в аренду кипрской недвижимости и платят там налоги», — объяснил Хаминский.

Юрист также добавил, что Пугачева и Галкин могут вести бизнес в любой стране, получать доходы и отчитываться в той юрисдикции, где они осуществляют предпринимательскую деятельность.

По его словам, они достаточно долгое время не являются налоговыми резидентами РФ, соответственно, освобождены от обязанности уплаты в бюджет Российской Федерации любых налогов, за исключением тех, которые связаны с продажей недвижимости в России.

Фото: Соцсети/ Алла Пугачева

Роскошь на Средиземном море: где живут и что имеют

В качестве адреса проживания Пугачевой и Галкина указан элитный жилой комплекс One Tower на проспекте 28 Октября в Лимасоле. Речь идет о квартире с тремя спальнями на пятом этаже небоскреба. Сам комплекс позиционируется как один из самых роскошных жилых проектов города. На сайтах недвижимости стоимость отдельных объектов здесь доходит до 33 миллионов евро (более 3,2 миллиарда рублей).

Зимой СМИ писали, что Алла Пугачёва с семьёй обитает в двухэтажной розовой вилле с террасой и бассейном в закрытом элитном посёлке на побережье Лимасола. До сих пор неизвестно, купила певица дом или снимает.

Гражданство Кипра, судя по данным из открытых источников, супруги получили в 2017 году по программе «золотая виза» — вложив более 2 млн евро в дом у моря.

Что осталось в России

Пока на Кипре выстраивается новая бизнес-схема, в России активы звездной пары планомерно сокращаются. В России ликвидировали последнюю компанию Пугачевой «АБП», которая занималась организацией концертов. Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой, одним из учредителей которого в разное время были певица и ее дочь Кристина Орбакайте, официально завершил процесс реорганизации в январе 2026 года. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте на момент завершения реорганизации уже не имели отношения к компании.

У Галкина тоже проблемы. С 1 марта 2025 года в России начали действовать новые нормы о специальном счете для иноагентов, снять с которого деньги можно только в случае снятия статуса. Кроме того, он все еще не может продать замок в деревне Грязь и вывезти свою коллекцию антиквариата на 2 млрд рублей. По оценкам экспертов, за пять лет замок потерял четверть своей цены.

«Речь о том, что такие замки сейчас никому не нужны. Само по себе место неплохое, но такая недвижимость будет только дешеветь, если за этим не ухаживать и не жить там. Замок может терять в стоимости порядка 5% в год, хотя реально при определенных условиях падение цены может составить и 50% за год», — подчеркнул агент по элитной недвижимости Константин Муравьев в беседе с aif.ru.

Фото: соцсети

Куда утекают миллиарды

По приблизительным подсчетам СМИ, Алла Пугачева заработала в России около 15 млрд рублей.

В собственности Примадонны всё ещё находится несколько объектов недвижимости — дача на Истринском водохранилище, квартира в Филипповском переулке в Москве и дача в ДСК «Творчество». При этом замок в деревне Грязь не принадлежит Пугачёвой. Это добрачное имущество её мужа Галкина.

Пока российские активы либо ликвидируются, либо зависают без возможности продажи, кипрская бизнес-империя Пугачевой и Галкина продолжает расти.

* Признан иноагентом в РФ.