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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Юрист рассказал, кому Пугачева и Галкин платят налоги

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Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Алла Пугачева и Максим Галкин, у которых нашли компании на Кипре, связанные с продажей недвижимости, не обязаны платить налоги в бюджет РФ, так как не являются налоговыми резидентами России. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин владеют на Кипре общим бизнесом, связанным с управлением недвижимостью. Супруги зарегистрировали на острове две компании - Omnitotal и Omnideal - в феврале 2025 года.

«Здесь вопрос не столько в наличии у них гражданства Кипра, сколько в налоговом резидентстве. Они достаточно долгое время не являются налоговыми резидентами РФ, соответственно, освобождены от обязанности уплаты в бюджет Российской Федерации любых налогов, за исключением тех, которые связаны, допустим, с продажей недвижимости в России. Но об этом речь сейчас не идет», — сказал Хаминский.

Юрист добавил, что Пугачева и Галкин могут вести бизнес в любой стране, получать доходы и отчитываться в той юрисдикции, где они осуществляют предпринимательскую деятельность.

Налоговый резидент РФ — это физическое лицо, которое фактически находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Это правило закреплено в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ.

* Признан иноагентом в РФ.
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