В суд Петербурга поступил первый иск к организаторам концерта Канье Уэста

В Санкт-Петербурге зарегистрировали первый иск по концерту американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, заявление поступило в Выборгский районный суд от девушки. Исковые требования предъявляются к ООО «Сэй Эдженси», которое значится организатором концерта.

«Истец пишет, что 17 августа этого года приобрела электронный билет на мероприятие “YE концерт в Санкт-Петербурге”, дата и время проведения — 10 октября в 20:00, место проведения — стадион “Газпром Арена”. Билет оформлен на сайте yerussia2026.ru. Организатором мероприятия в электронном билете и в публичной оферте указано ООО “СЭЙ ЭДЖЕНСИ”. Подтверждение оплаты и электронный билет направлены 18 августа с адреса postservice@intickets.ru», — проинформировала Лебедева.

Купившая билет девушка указала, что ее ввели в заблуждение, не сообщив, что с «Газпром Ареной» не был заключен договор на проведение концерта и продажа билетов ведется под неисполненными отлагательными условиями. Вернуть билет во внесудебном порядке оказалось невозможно, уточнила Лебедева.

«Девушка просит взыскать с ответчиков солидарно уплаченные денежные средства в размере 18 700 рублей. Неустойку, штраф и расходы в 913,66 рубля», — отметила руководитель пресс-службы петербургских судов.

Согласно распространявшимся ранее анонсам, в октябре должны были состояться первые концерты Уэста в России. Было объявлено, что мероприятия пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Продажа билетов стартовала с высоким спросом, однако представители стадиона заявили, что с ними никто не заключал договора об аренде площадки для выступления американского рэпера. На днях с официального сайта Уэста исчез анонс концертов в Петербурге.