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Рядом с театром «Мастерская “12” Никиты Михалкова» построят храм

Никита Михалков, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (в центре) с присутствовавшими на чине освящения закладного камня в основание будущего храма Рождества Христова
Никита Михалков, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (в центре) с присутствовавшими на чине освящения закладного камня в основание будущего храма Рождества Христова / Мария Позднякова / АиФ
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Сегодня рядом с театром «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» прошел чин освящения закладного камня в основание будущего храма Рождества Христова.

По словам художественного руководителя театра Никиты Михалкова, ровно на этом месте почти 300 лет стояла церковь Рождества Христова, возведённая в 1641 году. В 1931‑м ее взорвали. И сегодня храм возвращается на прежнее место. Он будет деревянный.

Место, где будет построен храм, связано с важнейшими страницами истории Москвы. Когда Михаил Лермонтов жил на Поварской с бабушкой Елизаветой Арсеньевой, этот храм был его приходской церковью. Во время нашествия Наполеона прихожане пытались спасти церковные ценности. Храм пережил Отечественную войну 1812 года, но был разрушен в XX веке.

И сегодня южная стена здания «Мастерской „12“» стоит на фундаменте алтарной части разрушенной в советское время церкви.
Закладной камень в основание будущего храма Рождества Христова
Закладной камень в основание будущего храма Рождества Христова. Фото: АиФ / Мария Позднякова

Идею Никиты Михалкова возродить на прежнем месте храм поддержал патриарх Кирилл. Режиссер получил официальное благословение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на возведение храма в честь Рождества Христова на Поварской улице.

Никита Михалков подчеркнул, что облик будущего деревянного храма, созданный известным художником Юрием Купером, опирается на многовековые каноны и традиции русского зодчества. Он рассказал, что церковь будет возведена уже в следующем году. И к ней сделают специальный проход для учащихся школы, которая располагается рядом с будущим храмом. По словам Михалкова, он сам заканчивал эту школу. А сам район знаком ему с детства, потому что он жил здесь ребенком с родителями, братом и сестрой.

Церемонию освящения и торжественной закладки первого камня в основание будущего храма Рождества Христова провел митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Последним аккордом стало общее фото.
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