Приставы взыскивают 4,5 тысячи рублей штрафа с Долиной

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, сумма взыскания составляет 4,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные из материалов судебных приставов.

По данным службы, производство заведено 17 сентября по акту административной дорожной инспекции столицы.

Ранее, 22 июля, в отношении певицы открывали производство по штрафу ГИБДД на 750 рублей, который она впоследствии оплатила. Спустя несколько дней, 27 июля, появилось новое производство — тоже на 750 рублей. Долина погасила и этот долг, после чего непогашенных задолженностей за ней не числилось.

Ранее адвокат Андрей Алешкин назвал одно условие, при котором Долиной вернут деньги за квартиру.