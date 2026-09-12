Юрист назвал одно условие, при котором Долиной вернут деньги за квартиру

Лариса Долина сможет получить средства от фигурантов дела о мошенничестве, которые ей присудили, только в случае, если имущество этих людей уйдет с торгов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил адвокат Андрей Алешкин.

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Ларисы Долины к фигурантам уголовного дела о мошенничестве и взыскал с них 114 миллионов рублей. Изначально Долина подавала иск на 176 млн рублей в Балашихинский суд Московской области, но позднее снизила сумму требований до 114 млн рублей, поскольку часть средств уже была присуждена ей решением суда в Йошкар-Оле.

«Получить решение суда и деньги - вещи разные. Если имущество у фигурантов есть, то при их банкротстве Долиной удастся часть денег вернуть. Если имущества нет, то она ничего не получит», — сказал Алешкин.

Также адвокат ранее не исключал, что осужденные могут выплачивать долг из зарплаты, получаемой в колонии.

Сама Долина также считает, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней.

«Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой», - отмечала Долина.