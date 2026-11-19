19 ноября 2026 года ушёл из жизни Иван Лебедев — режиссёр монтажа, которого в профессиональном сообществе называли не иначе как «номер один в России». Ему было 62 года.
О случившемся сообщила киновед и режиссёр Любовь Аркус, в мастерской которой Лебедев за несколько дней до смерти проводил онлайн-мастер-класс для студентов. По её словам, во время занятия по видеосвязи Лебедеву внезапно стало плохо. Первая бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, не обнаружила серьёзных проблем, однако состояние резко ухудшилось, и при повторном вызове его экстренно госпитализировали. По данным ТАСС, ссылающегося на окружение режиссёра, причиной смерти стал инфаркт — Лебедев умер во время операции.
Иван Лебедев: чем известен, какие фильмы
Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Его путь в кино был необычным: он получил музыкальное образование в Гнесинке, играл на рояле и бас-гитаре. Оказавшись в США, случайно познакомился с режиссёром Славой Цукерманом и начал работать над его фильмом «Бедная Лиза» — сначала ассистентом, занимаясь музыкой, спецэффектами, а потом занялся монтажом.
В 2000-е годы Лебедев стал заметной фигурой отечественного монтажа. Режиссёр Сергей Соловьёв на премьере фильма «О любви» заявил, что эта картина не появилась бы на свет без Лебедева. В 2004 году «Ведомости» писали: «У большинства продвинутых теперь нужда в хорошем режиссёре монтажа. У большинства нужда конкретно в Лебедеве».
Среди работ Лебедева — фильмы, определившие облик российского авторского кино 2000-х, и успешные сериалы:
- «Бумер» и «Бумер. Фильм второй» (Пётр Буслов);
- «Коктебель» (Борис Хлебников, Алексей Попогребский);
- «Как я провёл этим летом» (Алексей Попогребский);
- «Изображая жертву», «Юрьев день» (Кирилл Серебренников);
- «Все умрут, а я останусь» (Валерия Гай Германика);
- «Аритмия» (Борис Хлебников);
- «Снегирь» (Борис Хлебников);
- сериалы «Шторм», «Содержанки», «Беспринципные», «Небесный суд».
Награды и признание: «Все хотели именно к нему»
В 2025 году Лебедев получил премию «Ника» в номинации «Лучшая работа режиссёра монтажа» за фильм «Кончится лето». Премию «Золотой орёл» в номинации «Лучший монтаж» он получил за работу в фильме «Снегирь». Помимо монтажа, Лебедев занимался композицией, продюсированием и актёрской работой.
В интервью «Искусству кино» Лебедев объяснял свой подход так: «Склейка — это слово, это уже магия, это уже осознанный ход. Я мог бы сравнить монтаж с игрой в шахматы, где ход — это всегда поступок... Очень не люблю бессмысленный монтаж. Из последовательности склеек должна явить себя мысль, которую можно считать. И это единственное, что для меня важно».
Он также говорил, что большое внимание уделяет подготовке и отбору материала, раскладывая его по тайм-линиям, но не делая ни одной склейки до момента осознанного решения.
Любовь Аркус в своём телеграм-канале написала: «Он был лучшим режиссёром монтажа в стране». «Российская газета» в некрологе отметила: «К нему всегда стояли очереди. Все хотели, чтобы их картиной занимался именно он».
У Ивана Лебедева остались жена и дети. Дата и место прощания пока не уточнялись.