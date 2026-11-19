19 ноября 2026 года ушёл из жизни Иван Лебедев — режиссёр монтажа, которого в профессиональном сообществе называли не иначе как «номер один в России». Ему было 62 года.

О случившемся сообщила киновед и режиссёр Любовь Аркус, в мастерской которой Лебедев за несколько дней до смерти проводил онлайн-мастер-класс для студентов. По её словам, во время занятия по видеосвязи Лебедеву внезапно стало плохо. Первая бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, не обнаружила серьёзных проблем, однако состояние резко ухудшилось, и при повторном вызове его экстренно госпитализировали. По данным ТАСС, ссылающегося на окружение режиссёра, причиной смерти стал инфаркт — Лебедев умер во время операции.

Иван Лебедев: чем известен, какие фильмы

Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Его путь в кино был необычным: он получил музыкальное образование в Гнесинке, играл на рояле и бас-гитаре. Оказавшись в США, случайно познакомился с режиссёром Славой Цукерманом и начал работать над его фильмом «Бедная Лиза» — сначала ассистентом, занимаясь музыкой, спецэффектами, а потом занялся монтажом.

В 2000-е годы Лебедев стал заметной фигурой отечественного монтажа. Режиссёр Сергей Соловьёв на премьере фильма «О любви» заявил, что эта картина не появилась бы на свет без Лебедева. В 2004 году «Ведомости» писали: «У большинства продвинутых теперь нужда в хорошем режиссёре монтажа. У большинства нужда конкретно в Лебедеве».

Среди работ Лебедева — фильмы, определившие облик российского авторского кино 2000-х, и успешные сериалы:

«Бумер» и «Бумер. Фильм второй» ( Пётр Буслов );

); «Коктебель» ( Борис Хлебников , Алексей Попогребский );

, ); «Как я провёл этим летом» ( Алексей Попогребский );

); «Изображая жертву», «Юрьев день» ( Кирилл Серебренников );

); «Все умрут, а я останусь» ( Валерия Гай Германика );

); «Аритмия» ( Борис Хлебников );

); «Снегирь» ( Борис Хлебников );

); сериалы «Шторм», «Содержанки», «Беспринципные», «Небесный суд».

Награды и признание: «Все хотели именно к нему»

В 2025 году Лебедев получил премию «Ника» в номинации «Лучшая работа режиссёра монтажа» за фильм «Кончится лето». Премию «Золотой орёл» в номинации «Лучший монтаж» он получил за работу в фильме «Снегирь». Помимо монтажа, Лебедев занимался композицией, продюсированием и актёрской работой.

В интервью «Искусству кино» Лебедев объяснял свой подход так: «Склейка — это слово, это уже магия, это уже осознанный ход. Я мог бы сравнить монтаж с игрой в шахматы, где ход — это всегда поступок... Очень не люблю бессмысленный монтаж. Из последовательности склеек должна явить себя мысль, которую можно считать. И это единственное, что для меня важно».

Он также говорил, что большое внимание уделяет подготовке и отбору материала, раскладывая его по тайм-линиям, но не делая ни одной склейки до момента осознанного решения.

Любовь Аркус в своём телеграм-канале написала: «Он был лучшим режиссёром монтажа в стране». «Российская газета» в некрологе отметила: «К нему всегда стояли очереди. Все хотели, чтобы их картиной занимался именно он».

У Ивана Лебедева остались жена и дети. Дата и место прощания пока не уточнялись.