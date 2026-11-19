В возрасте 62 лет не стало режиссёра монтажа фильма «Бумер» Ивана Лебедева.

О случившемся сообщила режиссёр и преподаватель мастерской, для студентов которой Лебедев проводил мастер-класс по видеосвязи. Внезапно Лебедев почувствовал себя плохо.

Приехавшая на вызов первая бригада скорой помощи проблем не обнаружила. Во второй раз Лебедева уже госпитализировали.

Иван Лебедев считается одним из ведущих режиссёров монтажа в России. В 2025 году ему присудили премию «Ника» в номинации «Лучшая работа режиссера монтажа».

Он является монтажером сериалов «Содержанки», «Беспринципные», «Шторм» и т.д. Всего Лебедев работал над 48 фильмами и сериалами. В качестве актера он сыграл в фильмах «Петербург. Только по любви» и «Шультес», а также в короткометражках «Утро» и Sar.

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